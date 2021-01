Guillermina Valdes cambió su dieta luego de enterarse que su hija Paloma Ortega era celíaca Crédito: Instagram

11 de enero de 2021 • 14:55

La modelo Guillermina Váldes contó en sus historias de Instagram que, al enterarse de que su hija era celíaca decidió cambiar su forma de alimentación. "Fue desde que me enteré el diagnóstico de Paloma", subrayó.

Si bien la empresaria suele mostrar su estilo de vida saludable, que su hija Paloma Ortega sea celíaca hizo cambiar un hábito más en su rutina. Al recibir el diagnóstico de la adolescente, la modelo se propuso hacer una transformación en la dieta del día a día y dejó de consumir gluten.

"Desde que me enteré que mi hija es celíaca no como gluten. Y me siento súper. No soy de comer procesados, pero cuando me dan ganas consigo fideos de kale. Además, cocino el tofu con manteca clarificada y soja. Uso oliva. Mix de semillas y cúrcuma", explicó y aprovechó para darle algunas recetas a sus seguidores.