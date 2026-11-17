Corría 2001 cuando Ximena Capristo y Gustavo Conti coincidieron en la casa de Gran Hermano. En la condición de participantes y rivales, comenzaron una relación que, a diferencia de lo que muchos pudieron haber especulado, su amor fue más fuerte y resistió no solo a la “vida real” sino también al paso del tiempo y a algunas crisis. Se enamoraron, apostaron por su relación y en 2011, tras seis años juntos, se casaron. El amor se multiplicó el 22 de enero de 2017 con la llegada de Félix, su hijo. Este lunes 16 de noviembre la pareja celebró su decimonoveno aniversario como marido y mujer y compartió postales inéditas de su inolvidable fiesta de casamiento.

Ximena Capristo y Gustavo Conti celebraron sus 19 años de casados con postales inéditas de su casamiento (Foto: Instagram @gusconti)

“Un día como hoy hace muchos años atrás... después de estar seis años de novios, decidimos festejar nuestro casamiento”, expresó Conti en un posteo que hizo en su feed de Instagram que incluyó fotos de su fiesta de casamiento con Capristo. Se los pudo ver a la salida del registro civil y también durante la fiesta que tuvo lugar en un salón e incluyó una gran entrada descendiendo por las escaleras. Ese día se vistieron de gala. La novia lució un vestido blanco corte sirena con escote corazón y un bordado de piedras, con guantes blancos y el cabello suelto, y el novio llevó un smoking gris con chaleco, camisa blanca, pañuelo y zapatos negros.

La pareja comenzó su relación 2001 en la casa de Gran Hermano (Foto: Instagram @gusconti)

Asimismo, mostraron el souvenir —una figura de ambos hecha en porcelana— que les dieron a los invitados y también dejaron entrever la invitación, que incluyó una caricatura de los novios. “Fueron testigos de nuestro comienzo. Vivieron el instante en que nos enamoramos. Hoy compartimos con ustedes este momento porque nos amamos”, decía. El viernes 16 de noviembre se casaron en la Iglesia Nuestra Señora de Buenos Aires en el barrio porteño de Caballito y luego tuvo lugar la fiesta.

La pareja dio el sí el 16 de noviembre de 2021 (Foto: Instagram @gusconti)

Pero no solo fue el recuerdo del día en el que se convirtieron en marido y mujer lo que encantó a sus seguidores, sino que también eligieron tener presente a su amiga Silvina Luna, a quien conocieron dentro de la casa de Gran Hermano y se volvió una de las personas más importantes de sus vidas. En una de las fotos se pudo ver a Carpisto a pura sonrisa, abrazada a la modelo que falleció el 31 de agosto de 2023.

Ximena y Silvina Luna, juntas en plena fiesta (Foto: Instagram @gusconti)

El souvenir de la boda (Foto: Instagram @gusconti)

La invitación al casamiento de Capristo y Conti (Foto: Instagram @gusconti)

Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios de sus seguidores que los acompañaron en la celebración de su amor. “Dame una pareja con un montón de aura”; “25 años claramente son una especie diferente”; “Feliz aniversario, chicos. Los queremos mucho” y “¡Felicidades a la primera pareja! Y a ustedes dos, que todos vivimos el nacimiento de esa pareja, siempre es felicidad pura verlos juntos. Y más aún con Félix”, escribieron.