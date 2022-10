Gustavo Conti y Ximena Capristo regresaron a la casa de Gran Hermano junto a la compañía más especial, su hijo Félix

escuchar

La temporada 2022 de Gran Hermano comenzará en Telefe el próximo lunes y las expectativas puestas en la llegada del reality más importante de la televisión son cada día más grandes. Incluso para los exparticipantes del ciclo, como Ximena Capristo y Gustavo Conti, que fueron, junto a su hijo, a conocer la nueva casa donde se desarrollará el programa y subieron un emotivo posteo sobre su visita. “Cuántos recuerdos”, escribió ella.

Conti y Capristo fueron unos de los participantes más recordados de toda la saga de Gran Hermano en la Argentina. Ellos entraron a la casa en la segunda temporada, en el año 2001. Además de ser grandes animadores del ciclo, se conocieron allí e iniciaron un romance que continuó fuera de la casa, que se consolidó a lo largo de los años y, tras algunas breves crisis, sigue sólida hasta hoy.

Ximena Capristo y Gustavo Conti volvieron a la Casa de Gran Hermano, donde se conocieron y enamoraron en 2001; esta vez, fueron acompañados de su hijo Félix Instagram / @ximecapristo

Sin abandonar nunca su popularidad, Ximena y Gustavo se casaron en 2007 y en 2017 nació su hijo, Félix, que visitó junto a ellos la casa de la nueva edición de Gran Hermano. Es decir, el niño estuvo en una versión más actualizada del lugar donde sus papás se conocieron hace 21 años.

Ximena Capristo y Gustavo Conti visitaron la casa de Gran Hermano 2022

Esta visita con un alto contenido emotivo fue registrada por los miembros de la pareja en sus redes sociales, donde ambos dejaron impresiones de la visita. Capristo y Conti subieron el miércoles en sus respectivas cuenta de Instagram una foto tomada en el patio de la famosa casa junto a su hijo Félix.

“Conociendo la gran casa de GH 2022. Impactante. Cuántos recuerdos. Se viene Gran Hermano Argentina”, escribió en la publicación la exparticipante del reality, una de las más recordadas, junto con Silvina Luna, de esa edición del programa que ganó Roberto Parra.

Gustavo Conti instagram @gusconti

En la foto, los tres se encuentran sonrientes por la visita que están realizando. La imagen recibió más de 11 mil me gusta y los seguidores de ambos llenaron los comentarios de elogios hacia la pareja. “Qué linda pareja”, “Ustedes fueron los mejores”; “Qué lindos. Cuando estaban ustedes no me lo perdía. Bella pareja, y el hijo, un amor”, escribieron los usuarios, entre otras expresiones de afecto.

Además de la citada fotografía, Conti fue un poco más allá en el registro de la visita y subió en sus historias de Instagram una serie de videos con el recorrido que hizo junto a su familia por la casa “más famosa del país”. Así, se ve cómo recorre el patio de la casa, el living, y cómo, mientras apunta a un sector del jardín, recuerda: “Nosotros teníamos una vaca acá. ¿Dónde está la vaca?”.

En otro momento del recorrido por la casa, Conti dialoga con los productores, que le preguntan: “¿Muchos recuerdos?”. “Sí, sí. Me cayó la ficha cuando fui al patio”, contesta el exparticipante, que hoy se desempeña como actor.

El plantel con los participantes de Gran Hermano, segunda edición, del año 2001 instagram @gusconti

En un video de los más expresivos de los que aparecen en las historias del exGH se lo ve a él con su pequeño hijo a upa, junto a Ximena Capristo. Ellos aparecen visiblemente emocionados mientras con sus celulares toman imágenes de la casa, y sobre la imagen aparece grande la palabra: “Vuelve”, mientras que abajo, con otra tipografía, está escrito: “Tremenda la casa de Gran Hermano”.

LA NACION