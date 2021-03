Gustavo Sofovich, tajante con Rocío Oliva por su salida de Polémica en el bar: “Si quiere volver, no da”

Rocío Oliva dio un paso al costa de Polémica en el bar, ciclo que conduce Mariano Iúdica por América y que cuenta con la producción histórica de Gustavo Sofovich. La expareja de Diego Maradona contó que decidió comenzar a estudiar periodismo deportivo por lo que tuvo que renunciar al programa. Sin embargo, Sofovich no se mostró del todo contento al hablar de la repentina salida de Oliva e incluso fue tajante al referirse a un futuro regreso de la exfutbolista.

“Ella sabe que la televisión te expone, pero también hay que hacerse cargo de todo lo que se dice y de todo lo que pasa y creo que la complejidad de los temas que se fueron tocando con la muerte de Maradona hicieron que todo sea difícil”, comenzó diciendo en “Por si las moscas” por La Once Diez.

“Si ella quiere volver, ya no da, ya está. Ahora estoy buscando a Verónica Ojeda. Rocío antes de irse me lo comunicó cuatro días antes, y prometió que iba a esperar al 28 pero después desapareció de la nada. Por eso creo que la hizo escapar la exposición”, afirmó.

Además, Sofovich detalló las circunstancias de la salida: “Rocío Oliva se reunió conmigo y con Mariano (Iúdica) para contarnos que se iba, porque quiere estudiar periodismo y sus horarios de la facultad no coinciden con Polémica en el bar… Me río cuando lo digo, pero estoy hablando en serio. Lo que pasó fue que prometió que se iba a quedar hasta fin de mes, hasta el 28 de marzo más o menos, pero de la nada un día no apareció más”.

“Ella había ganado muchísimo lugar, pero internamente creo que en el fondo la exposición al tema de Maradona va a ir in crescendo y eso la empujó. Yo quisiera que a Diego lo dejen descansar en paz, pero lamentablemente cada vez va a ser peor. A mi personalmente me repugna. Ahora con Ojeda tuvimos un acercamiento, a lo mejor viene de invitada y me gustaría que esté al menos una vez por semana”, agregó sobre la participación de la mamá del hijo menor de Maradona.

LA NACION