Momento retro: Gerardo Sofovich, Stella Maris Lanzani y el despido televisado que se volvió furor en TikTok

Allá por el año 2005, la patria chimentera gozaba de buena salud. Las peleas entre vedettes, los tests de embarazo en vivo o las separaciones, eran el motor para que los ciclos que se dedicaban a contar detalles de la vida íntima de los famosos marcaran un buen número de rating en la pantalla chica.

Si había un programa emblemático en aquel entonces, ese era Intrusos: por el ciclo que condujo durante veinte años Jorge Rial, pasaron los enfrentamientos más históricos del teatro y la tv, en tiempos donde ser correcto políticamente no estaba en los planes de nadie . Hay una máxima dentro del mundo de las tablas que dice “un escándalo televisado no vende entradas”. A pesar de esto, por la pantalla de América ocurrieron las disputas más cruentas de los elencos vernáculos.

Una pelea histórica que ahora se volvió éxito en Tik Tok es la de Iliana Calabró con Stella Maris Lanzani, que se inició con una discusión, siguió con lágrimas y terminó con una llamada en vivo de Gerardo Sofovich a Jorge Rial para desvincular a la exmujer de Hugo Moser, a horas del estreno de Soltero... y con dos viudas.

Iliana Calabró y Stella Maris Lanzani: una pelea televisada que terminó con un despido televisado Archivo

La comedia, que tenía ribetes revisteriles al mejor estilo de Gerardo, estaba protagonizada por el Chino Volpato, Iliana Calabró y Stella Maris Lanzani; además, eran parte del elenco María Eugenia Ritó, Emiliano Rella, Gustavo Conti y Evangelina Anderson. El argumento contaba que un adinerado solterón tenía previsto pasar un fin de semana en su quinta con una joven despampanante. Pero sus planes se vieron drásticamente alterados por imprevistas y disparatadas situaciones que tuvo que resolver en el camino. Típica trama escrita por el empresario que llenaba los teatros por aquel entonces.

Todo comenzó cuando las actrices fueron al piso de Intrusos a promocionar la obra en cuestión. Hasta allí, todo transcurría como una nota normal previa a cualquier estreno. Hasta que, en un momento, Rial les preguntó si estaban peleadas; ese fue detonante de una disputa que parecía armada para la promoción, pero que se les fue de las manos a todos.

Calabró le recriminó a su compañera, ante las cámaras, no haberla saludado y Lanzani no dudó en acusarla de que se le había subido la fama a la cabeza. “Hay gente que le da el ataque de divismo y este momento no me lo van a amargar ni vos, ni nadie. Este momento de felicidad de debutar en la calle Corrientes de la mano del señor Gerardo Sofovich”, señaló Lanzani, sin perder su tranquilidad. Mientras las actrices se peleaban, el conductor hacía mohines a cámara que alimentaban la situación y de fondo se escuchaba música trágica que pintaba el cuadro de situación de la puesta de los programas de aquel tiempo. Visto con los ojos de hoy, sería algo impensado para un ciclo televisivo.

Pero en aquel entonces, Intrusos marcaba altos índices de audiencia con episodios como este. La pelea continuó durante minutos hasta que Iliana, al borde del llanto, le dijo: “Sinceramente, Stella, te desconozco, no entiendo por qué, no hay motivos, que diga alguno de mis compañeros qué cosa mala te pude haber hecho a vos”, mientras abandonaba el piso en pleno vivo.

En ese momento llamó Sofovich al celular de Rial, quien al cortar la comunicación dijo la frase que quedó para siempre en la historia de la tv y que hoy se convirtió en un hit de las redes: “ Me acaba de informar el señor Gerardo Sofovich que se suspende el estreno de hoy y que te separa del elenco, Stella ”. Lanzani solo atinó a decir: “Lo lograste, Iliana”, aunque la vedette ya no estaba en el estudio.

Horas después, al consultarle sobre por qué despidió a la actriz al aire, el empresario argumentó: “Tenía que detener esto porque sentía vergüenza ajena, de alguna manera tenía que defender a Iliana Calabró, al Chino Volpato y a María Eugenia Ritó”.

El descargo de Lanzani

Pero el escándalo mediático no terminó ahí, ya que Stella Maris confesó, esa noche, en el living del programa de Susana Giménez, toda su verdad. Sofovich, en tanto, sintió que la diva de los teléfonos estaba traicionando su relación de amistad de más de treinta años. “Ayer llamé a Susana por la noche, estaba el contestador de su celular y le dejé un mensaje, para nada amable. Me llamó hoy y me daba todo tipo de explicaciones... Que ‘vos no te podés pelear conmigo’ y demás cosas... Desde mi punto de vista, mi relación con Susana está quebrada, una relación de años que se tira por la borda por tres puntos de rating ”, contó indignado el productor teatral.

Rápido de reflejos, Sofovich convocó a Ana Acosta para ocupar el lugar de Lanzani. La actriz tuvo que aprenderse en dos días todo el texto, ensayó sin respiro y el 15 de octubre de 2017 debutó Soltero... y con dos viudas, como si nada hubiera pasado.

Años después, invitada a ¿Quién quiere ser millonario?, el ciclo que condujo Santiago del Moro en Telefe, Stella Maris admitió: “Me enojé mucho conmigo por confiar, por creer en la gente, por pensar que el afecto era recíproco. Yo tenía una ahijada artística que fue la que movió todo. No me gustaría juntarme con Iliana. Una vez hablamos en un estreno en Mar del Plata, la llevé aparte y le dije que no se puede jugar con el trabajo de la gente. Vos podés estar enojado con alguien, pero estar contenta porque sacaste del medio a alguien que te molestaba, no. Ella no paró de trabajar en toda su vida, pero yo sí, tengo una carrera de 40 años y me la frenaron . En mis hijos no pensó nadie. Aprendí que el puñal que te clavan por la espalda solo viene de la mano de un amigo. Porque vos al enemigo no le das la espalda”.

A fines de 2014, a Lanzani le diagnosticaron cáncer de mama. Desde ese momento, la actriz decidió abandonar su carrera pública para refugiarse en su familia: “Tuve mucha compañía. Estuve rodeada de amor de mis hermanas, mis sobrinos, mis hijos, y de diosito, que me acompaña siempre”, le confesó a Santiago del Moro.

El escándalo, que visto a la distancia fue más una comedia de enredos que una pelea entre compañeras, hoy no tendría espacio en la TV de la corrección. Pero sorpresivamente el tenso momento de Intrusos es uno de los videos más vistos en Tik Tok por una generación que no tiene idea de guerra de vedettes, del éxito de las comedias de Sofovich o de las rivalidades de sus figuras. Una buena pelea no servirá para vender entradas, pero sí para mantener vivo el fuego de la revista porteña.