Caso Maradona: Rocío Oliva habló de los rumores que la vinculan con Matías Morla

Rocío Oliva puso fin al silencio y se refirió a un rumor que circula en los últimos días y que sostiene que ella y Matías Morla tendrían un vínculo sentimental. La expareja de Diego Maradona habló del tema en Polémica en el bar (América) y, tras negar la relación rotundamente, aseguró que no ve al abogado hace mucho tiempo.

“Hay un rumor de que vos estás saliendo con Matías Morla”, disparó el periodista Ariel Wolman, invitado al ciclo. Primero, su comentario causó risas en el equipo y cierta incomodidad. “Es un ‘no’ rotundo”, respondió Oliva. “Capaz que quieren buscar basura por otro lado, pero te digo que nada que ver. Yo recién me entero. Juro por mi padre, por Juan José Oliva, que no”, señaló la deportista mientras se besaba los dedos en forma de cruz.

Según Oliva, ella y Morla no se ven “hace 20.000 años”. De hecho, la mujer señaló que no existe ningún tipo de pruebas que fundamente el rumor, ya que su relación se limitaba a lo que tenía que ver con El Diez. “Todo lo que hablaba lo hablaba con Diego. Son cuestiones personales que no le importan a nadie, solo a nosotros. Fueron conversaciones de ex, de pareja y no van a salir en ningún lado”, señaló.

De todos modos, Mariano Iúdica, conductor del programa, continuó indagando sobre el rumor, hasta que Oliva se mostró irritada por la situación. “¡Basta, Mariano!”, señaló la ex de Maradona. “¿Me estás cargando? Ya se lo dije a Chiche [Gelblung], a él [por Ariel Wolman] y a vos, que a Morla hace mil años que no lo veo”, manifestó. “No me metan en una en la que no tengo nada que ver porque me voy a enojar y ya es una cuestión que me parece que está pasando la línea. Digo que es mentira”, cerró.

LA NACION