Gustavo Yankelevich reveló por qué Darío Giordano fue al homenaje a Romina Yan: “Nadie lo invitó y habló como si los chicos hubieran estado felices viviendo con él”

Gustavo Yankelevich rompió el silencio sobre la presencia de Darío Giordano en el homenaje a Romina Yan, realizado en 2018 en el teatro Gran Rex. Ante las consultas sobre la invitación, el productor desmintió de forma tajante cualquier vínculo formal. “Leí que algunos preguntan para qué lo invitamos. Nadie lo invitó”, afirmó Yankelevich en una comunicación telefónica con el programa Intrusos (América TV).

El productor explicó que la asistencia de Giordano respondió exclusivamente al traslado de Azul, la hija menor de la actriz, quien participó del espectáculo. Según el testimonio de Yankelevich, el padre evitó delegar esa responsabilidad en terceros y optó por llevarla él mismo al teatro. “Iba a cantar esa noche en el escenario junto con sus hermanos. Darío, en lugar de mandarla con otra persona, fue él”, señaló ante el conductor Rodrigo Lussich. Una vez en el recinto, Giordano brindó declaraciones a la prensa.

Darío Giordano habló sobre el homenaje a Romina Yan

Yankelevich cuestionó el contenido de aquellas palabras frente a los medios: “Habló como si los chicos hubieran estado felices viviendo con él. Lo veo y no lo puedo creer”, sentenció el productor. Según su relato, los jóvenes Franco y Valentín ya convivían con él desde hacía tres años para esa fecha. La aparición del exyerno generó molestia en el seno familiar debido a la disparidad entre la narrativa pública de Giordano y la situación real de los hijos de Romina Yan.

La intervención de Yankelevich surgió a raíz de la repercusión por el testimonio de Valentín, quien reveló episodios de violencia padecidos durante su convivencia con el padre. El productor recordó que Cris Morena detectó anomalías en el comportamiento de sus nietos mucho tiempo antes. Además, detalló que Franco solicitó ayuda tras sufrir agresiones físicas graves. “Cuando papá se enteró que yo te pedí a vos de ir una semana a tu casa, me pegó, me desmayó a golpes”, le dijo Franco, uno de los hijos de Yan y Giordano, según el histórico productor de TV.

Gustavo Yankelevich se manifestó casi inmediatamente sobre la revelación de Valentín

La familia evitó la exposición mediática para resguardar la estrategia judicial destinada a obtener la tenencia legal. Yankelevich también mencionó la detección de tics en Franco, vinculados por profesionales a los castigos físicos recibidos. Tras la denuncia, el productor asumió el cuidado de los hermanos para garantizar su bienestar y seguridad. “Los chicos piden a gritos que los escuchen”, concluyó. El evento ViveRo, organizado en memoria de la actriz, contó con la participación de numerosos artistas y allegados, pero la presencia de Giordano careció de invitación oficial.