Qué es de la vida de Azul, la hija de Romina Yan y Darío Giordano

El nombre de Azul, hija de Romina Yan y Darío Giordano, volvió a la escena pública en medio de la exposición que hizo Valentín Yankelevich sobre la violencia que vivió en su niñez por parte de su padre.

Azul nació el 17 de mayo del 2006. Es la tercera y última hija del matrimonio entre Romina Yan y Giordano, quienes tuvieron primero a Franco y luego a Valentín. Rodeada de una familia de artistas y trabajadores del espectáculo televisivo, desde chica eligió seguir ese camino.

Azul fue la tercera hija de Romina Yan (Imagen de archivo)

Cuando Yan murió en septiembre de 2010, apenas tenía cuatro años, por lo que fue criada por su padre y sus abuelos. En diferentes publicaciones en las redes sociales por parte de Cris Morena y Gustavo Yankelevich (padres de Romina), se conoció de forma pública la cercanía con la joven y cómo la apoyaban en sus propios proyectos a futuro.

En la actualidad, Azul vive en los Estados Unidos y estudia en el Dodge College of Film and Media Arts, perteneciente a la Chapman University, en California. Según se conoce, sus gustos se orientaron por el campo audiovisual, inclinándose por dirección y guion.

Azul con sus abuelos, Cris Morena y Gustavo Yankelevich (Fuente: Instagram)

Sus redes sociales son privadas e intenta mantener un perfil bajo. En 2018 se la vio en el espectáculo en homenaje a su madre: ViveRo, el cual se desarrolló en el Gran Rex. Allí cantó junto a su hermano y se vio su talento artístico.

Franco Yankelevich con su hermana Azul (Foto: Instagram @francoyan)

Además de ello, gracias a los posteos en Instagram que tanto Cris Morena como Yankelevich hicieron en los últimos años, se pudo conocer el parecido de Azul con su madre, algo que los fanáticos de la actriz siempre identificaron y remarcaron en los comentarios.

La reacción de Gustavo Yankelevich tras la denuncia de su nieto Valentín

A diferencia de sus hermanos, Azul conserva el apellido de su padre. Esto le valió críticas después de hacerse conocido el relato de violencia intrafamiliar que Valentín y Franco vivieron luego de la muerte de Romina Yan.

“Azul es un sol y vive en EE.UU., donde estudia. No la comparen, por favor. Ella también sufrió mucho”, respondió Gustavo a los comentarios referidos a su nieta en medio del escándalo.

Gustavo Yankelevich defendió a su nieta Azul tras las críticas (Fuente: Instagram)

Cabe remarcar que, según contó Valentín, su hermana tiene otro vínculo con Darío Giordano y no sufrió la violencia que ellos sí. “Yo le pedí a mi abuelo que cuente lo que estaba pasando, y él justamente por querer proteger el proceso judicial, me dijo que tenía que tener paciencia. Y también por mi hermana, ¿no? Ella se quedó con él [por Darío Giordano] y no queríamos que tuviera estas reacciones y estas situaciones de violencia con ella. Entonces, por muchos años callamos”, describió el hijo del medio de Romina Yan.

“[La separación] fue dura al principio. Para ella fue muy duro. Siempre nos entendió, siempre supo por qué nos fuimos. Pero al principio, cuando ella era muy chiquita, sentía que la habíamos dejado sola, digamos. Después nos terminó entendiendo y hoy tenemos una relación espectacular”, insistió Valentín durante la entrevista con Infobae.