Habló desde la cárcel el exnovio de Wanda Nara que fue condenado a prisión perpetua: “Quedé expuesto”

Desde hace semanas, el nombre de Wanda Nara resuena en todos lados. Su polémica separación de Mauro Icardi y su inminente acercamiento a Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante -con beso incluido- la tiene en boca de todos. A su vez, en la entrevista que dio en los últimos días al programa RedFlag (Luzu TV) hizo una revelación impactante: le propusieron matrimonio una cinco veces y uno de sus exnovios está preso, condenado a cadena perpetua. Ahora, el hombre en cuestión apareció desde la cárcel y contó su versión de la historia.

En medio de su gran momento profesional, la hermana de Zaira Nara estuvo en el programa que conducen Grego Roselló, Fiorella “Tuli” Acosta, Belu Lucius y Agustín Franzoni. Durante la charla, habló de varios temas, pero hubo uno en particular que le llamó la atención a más de uno. “Me propusieron casamiento cuatro o cinco veces en mi vida. No sé decir que no, a todos les dije que si, pero en el ínterin, durante los preparativos, suspendí”, indicó. Fue ahí cuando contó qué es de la vida de uno de ellos y dejó con la boca abierta a todos los oyentes.

“Hay uno está preso y me pidió casamiento”, sostuvo y dijo que si bien primero aceptó la propuesta, después canceló todo. “¿Sigue preso?”, quiso saber Roselló, a lo que ella le respondió: “Si, perpetua”. Varios quisieron conocer más detalles de esta relación, por lo que, días después, desde la cárcel, su exnovio Rodrigo Cacciamani, apareció en las redes sociales y reveló intimidades del vínculo sentimental que tuvo con la mediática.

Wanda Nara contó que un preso le pidió casamiento

Tras la sorprendente revelación que hizo la modelo sobre su historial de conquistas y particularmente, sobre su exnovio que estaba preso, desde la cárcel, apareció Cacciamani a través de su cuenta de TikTok, en cuya descripción se lee: “Preso Político, Perpetua, Politizando la cárcel hace 15 años”. Subió un video donde se refirió al noviazgo que vivió con Nara y sostuvo: “Sí, es verdad lo de Wanda, me están preguntando a full después de que ella declaró que tiene un exnovio que está preso con perpetua. Así que acá vengo a responder”.

En esta misma línea agregó: “Seguro me expongo, pero voy a tratar de responder todo lo que me quieran preguntar. Si no lo charlé nunca es porque no se dio. Tampoco tenía por qué nombrarla. Pero ya que ella expuso esto, quedé expuesto yo”. A su vez, reveló que fueron pareja hace 18 años.

Por otro lado, en otro de los videos que posteó contó cuál fue el motivo que lo llevó a terminar tras las rejas. “Viernes 13 de enero del 2006, 10 de la mañana, robo del siglo, el robo al banco Río de Acassuso. Paralelamente, hay un enfrentamiento. Ese enfrentamiento es por lo que yo quedo condenado”, relató.

El exnovio de Wanda Nara que fue condenado a cadena perpetua, habló en las redes (Video: TikTok @rodrigocacha)

En el video también explicó: “Primero decían que el robo del siglo y ese enfrentamiento iban de la mano, que era una distracción para terminar de concretar el robo al banco”. Sin embargo, negó que esto haya sido así: “Ese enfrentamiento sucede después de que un grupo de personas, junto a mí, robáramos una financiera en la Capital Federal, una cueva de dinero donde se maneja la plata en negro”.

Una vez dado el contexto, explicó cómo por qué se lo vinculó con el famoso robo al Banco Río. “Cuando veníamos de ahí, nos cruzamos con el robo al banco y en inmediaciones de ahí nos separamos. El auto donde yo venía, dobla para la izquierda, y la camioneta, para la derecha. La camioneta se encuentra con un operativo y ahí se produce el enfrentamiento, en el que pierde la vida un servidor público y hay varios heridos de los dos lados. Se van todos. Queda solo una persona detenida”, detalló.

El Robo del Siglo, tuvo lugar en la sucursal del banco Río de Acasuso, en 2006 Archivo

Por último, se refirió a su situación legal. “No estoy acusado del robo a la financiera, pero si figura un robo en la persecución a un vehículo y el enfrentamiento. Quedamos toda la banda, cumpliendo condena por el homicidio, más allá de que algunos no hayan participado”, precisó. A su vez, comentó que estuvo investigado durante un año y medio por el robo al banco: “Quedé libre, no se me imputó”.

Para concluir confió: “Estuve dos años y medio prófugo, desde el 13 de enero de 2006 hasta el 29 de abril de 2008 y desde ese año estoy detenido”.

