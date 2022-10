escuchar

Días atrás, Mauro Icardi tomó una decisión que pocos se veían venir. En medio de su confusa separación de Wanda Nara y distanciados por miles de kilómetros -ella está en la Argentina mientras él permanece en Turquía-, hizo un vivo en Instagram para hablar por primera vez de los múltiples escándalos que protagonizaron en el último año. En el mismo, estuvieron presentes Valentino y Constantino, dos de los hijos de Nara y Maxi López. Los niños le demostraron su apoyo al jugador del Galatasaray turco, pero poco después trascendió que su padre no está muy contento con que los hayan involucrado en la pelea.

La reacción de Maxi López al vivo de Mauro Icardi en donde aparecieron sus hijos: “Está furioso”

Más de diez años atrás, Maxi López y Mauro Icardi supieron ser grandes amigos. Se conocieron por primera vez cuando un muy joven Mauro se acercó al ya establecido futbolista para pedirle un autógrafo y, tiempo después, se reencontraron como colegas en el Sampdoria. Entre la admiración y la complicidad nació una amistad y, con el tiempo, el joven terminó por convertirse en un habitué en el hogar que el ex River Plate formó junto a Wanda Nara, con quien estuvo casado durante cinco años, relación de la que nacieron Constantino, Valentino y Benedicto.

La camaradería llegó a su final cuando, meses después del divorcio, Nara e Icardi hicieron pública su relación. A partir de ese momento, López cortó vínculo con su ahora examigo.

Wanda Nara y Maxi López estuvieron cinco años juntos y Mauro Icardi era amigo de la familia

El rosarino se hizo cargo de los tres menores, quienes pasaron a formar parte de la familia que él construyó con la empresaria, con quien tuvo a Isabella y a Francesca. En repetidas ocasiones, dejó en claro que consideraba a los cinco como sus hijos y, a pesar de estar actualmente en medio de una turbulenta separación, continuó tratándolos de la misma manera.

Aunque su vínculo con los niños nunca fue un problema, en las últimas horas trascendió que López no estaría muy contento con que Icardi los haya incluido en el vivo que hizo el pasado miércoles para hablar en contra de Nara. En el mismo, no solo Valentino apareció en cámara en repetidas ocasiones, sino que Constantino dio el presente a través de la sección de comentarios.

Mauro Icardi con Constantino, Benedicto y Valentino -frutos de la relación entre Wanda Nara y Maxi López- e Isabella y Francesca Instagram

Como si fuera poco, Mauro se tomó la libertad de manifestar que “están muy enojados” con su mamá. El vivo en sí mismo tuvo una gran repercusión y, en su pico más alto, rozó los 110 mil usuarios conectados.

“Todos hablamos de Wanda y de Mauro, pero ¿cómo tomó Maxi el vivo de Icardi? A mí todos me dicen las palabras ‘sacado e indignado’. No le habría gustado aparentemente nada la exposición de sus hijos en medio del escándalo. A mí me dijeron que está furioso”, expresó Juan Etcegoyen en A la tarde (América).

Y finalizó: “Estamos en presencia de la continuación de la guerra de Maxi López y Mauro Icardi, así que veremos cómo sigue todo, pero las palabras que utilizaron cuando consulté por su reacción ante todo esto fueron esas”. Si del enojo pasará a algo más, solo el tiempo lo dirá.

