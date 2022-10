Thelma Fardin: Juan Darthés declarará por primera vez en el juicio por abuso sexual

escuchar

Juan Darthés declarará por primera vez ante la Justicia. La actriz y activista Thelma Fardin lo denunció por abuso sexual en 2018 en el país de Nicaragua, donde se produjeron los hechos en 2009, mientras el elenco de Patito Feo se encontraba en una gira internacional. El proceso judicial se anuló en febrero pasado, pero ahora el Tribunal de Justicia Federal de Brasil decidió seguir adelante.

“Logramos la reanudación del juicio. En septiembre serán tomadas las testimoniales que faltan y en octubre, al fin, después de cuatro años, va a hablar por primera vez en la Justicia Juan Darthés”, expresó Fardin, ante los medios de comunicación en julio. Y añadió: “Este es un momento bisagra para mí, y espero que histórico para todas las personas que se animan a denunciar abuso sexual, porque lamentablemente hay una lógica de poner en duda la palabra de la víctima”.

ARCHIVO-. Thelma Fardin denunció a Juan Darthés en 2018. Capturas

El actor prestará declaración en el juicio este jueves 20 de octubre en Brasil y la próxima instancia será la sentencia. “Queremos construir una Justicia que condene la violencia de género y que envíe un mensaje contundente para la sociedad y reparador para las víctimas de abuso sexual”, apuntaron desde el colectivo Actrices Argentinas, al que pertenece la autora de El arte de no callar: autobiografía entre el silencio y la impunidad.

Además, el colectivo inició una convocatoria en apoyo a Fardin, bajo el lema que se asoció al caso: “Mirá cómo nos ponemos”, en referencia a las palabras de Darthés que la actriz expresó que le dijo durante el abuso: “Mirá cómo me ponés”. Se concentrarán el jueves a las 12 horas en Perón 667, en Capital Federal.

El proceso judicial

El juicio se inició en noviembre de 2021, con tres países como partícipes (la Argentina, Brasil y Nicaragua) y contó con 11 testigos que declararon ante el juez Ali Mazloum. Las actrices Calu Rivero y Anita Co denunciaron también a Darthés, por acoso y abuso sexual, respectivamente.

Fardin fue la primera en declarar ante el juez, en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Pero en febrero, el juicio fue anulado por un Tribunal Superior de Brasil, que resolvió que la causa regresara a forja cero. “No está bien la jurisdicción. Alegaron que no se puede juzgar ahí con un montón de tecnicismos insoportables e injustos. Es injusto que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos”, expresó la actriz en aquel momento, a través de un video en su cuenta de Instagram.

La impotencia de Thelma Fardin frente a la nueva estrategia de Juan Darthés

Fue entonces cuando Fardin se contactó con la abogada Carla Junqueira, que trabaja en Brasil. En abril, se dio a conocer que la causa se reanudaría, pero no se precisaron fechas hasta el mes de julio. La actriz remarcó: “Necesito dar vuelta la página. Son muchos años de mi vida consumidos con esta causa”. Y adhirió: “Después trabajaré en la temática, pero ya no con mi caso personal, sino con los casos que se me acercan. Estoy armando mi fundación. Para mí es muy importante poder hacer algo constructivo a nivel colectivo”.

LA NACION