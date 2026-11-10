León XIV: las razones del fervor

León XIV ocupa todo. ¿Cuáles son las razones detrás de este fervor? El lunes, sobre avenida del Libertador, hubo más de 2.000.000 de personas, de acuerdo con los cálculos del Gobierno, en la misa que brindó en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Es una multitud sin antecedentes en la ciudad de Buenos Aires, conformada por personas que vinieron de todo el país. Se presume que habrá otras multitudes tanto el Córdoba, el martes, como en Luján, el miércoles. ¿Qué es lo que mueve a esta gente?

Se trata de un fenómeno más llamativo si se tienen en cuenta las características de este papa. León es un hombre extraordinariamente sobrio, medido y con una conciencia extraordinaria de su rol institucional. Es lo contrario a un demagogo, a alguien que demanda un culto a su persona. Uno de los tantos rasgos que presenta esta visita es la curiosidad, en un mundo donde predomina el ego de los líderes, de cómo Robert Prevost desaparece en homenaje a León XIV.

Otro aspecto interesante del Pontífice es su rigor. Hay que destacar que haya hecho el viaje. Es notoria la disciplina con la cual se mueve en un travesía de gran exigencia y con reuniones que no le dejan tiempo libre en la agenda tras una operación compleja que ocurrió dos semanas atrás. La Argentina está delante de una figura a observar, discretísima y paradójicamente magnética. No reside en su descripción, sin embargo, la razón que motiva la movilización popular.

Estamos ante un acontecimiento de vitalidad religiosa importante. Es un momento en que muchos discursos o análisis sobre la sociedad advierten sobre un eclipse en materia religiosa, más aún en el catolicismo. Aún así, la vitalidad del catolicismo quedó manifestada en el nivel de movilidad que produjo en nuestro país la visita de un líder religioso que, aun cuando expresó un mensaje social y político, tiene un objetivo evangelizador y espiritual.

Una multitud espera al papa León XIV en Palermo para su primera misa en la Argentina. El Papá llegando al Monumento de los Españoles Fabián Marelli

La movilización no obedece únicamente a un movimiento espiritual, religioso. Una encuesta del Equipo Mide, que lidera Gonzalo de Janín, se preguntó sobre el estado emocional de los argentinos. El 44% de los encuestados en el mes de octubre dijo sentir incertidumbre, angustia o tristeza. Le siguen la bronca y el enojo (18%), la esperanza (18%), la confianza (11%)y el miedo (5%). Un trabajo similar, llevado adelante por Hugo Haime, planteó la misma interrogante y obtuvo resultados un tanto más pesimistas: el 40% de los encuestados se sienten tristes y desanimados, seguidos de emociones como bronca (39%) y esperanza (15%).

Encuesta: Estado emocional de los argentinos

Hay un estado de desasosiego que reproduce, o sostiene subterráneamente, el mismo estado de pesadumbre que se había posado sobre el país a partir de la pandemia, y que, en alguna medida, explica la llegada al poder de ese fenómeno tan atípico llamado Javier Milei. Es probable que mucha gente, ante la angustia y desesperanza, busque consuelo en la religión. Es natural pensar que en una Argentina donde se repite el desencuentro entre representantes y representados, la ciudadanía encuentre en un líder espiritual católico, que conecta con una tradición antigua del país, una salida a dicho estado de depresión. En consecuencia, León XIV no sólo nos habla del espíritu religioso que anima a una parte de la sociedad, sino del estado de desasosiego que moviliza a muchos otros que se congregan por razones emocionales.

Encuesta: percepción del estado de ánimo de la población

No es la única razón por la cual el mensaje de León XIV se torna tan atractivo. Hay que recordar el significado del nombre que eligió Robert Prevost tras ser seleccionado Papa en el cónclave. Remite a León XIII, quien en 1891 publicó la encíclica Rerum novarum, una innovación en la historia del pensamiento social de la Iglesia. Pretendía fijar una posición frente a la ebullición social que se registraba a fines del siglo XIX y principios del XX en el marco de la Revolución Industrial. Dicha encíclica es una piedra fundamental de todo un edificio conceptual de la Iglesia a través de distintos pronunciamientos de los papas.

Este tipo de pensamiento, para quien quiera mirarlo desde el punto de vista profano, hace juego con el pensamiento social cristiano, asociado a la democracia cristiana. Bajo esta misma lógica, en la Argentina se conecta con la sensibilidad peronista, al tener como concepto central la pretensión de un capitalismo humanizado a partir de la premisa de que la propiedad privada es un derecho legítimo pero no absoluto. Al adoptar el nombre de León, el Papa pretende dar a entender que su personalidad como pontífice estará modelada por estas ideas.

El Papa león XIV saluda desde el balcón del Arzobispado de Buenos Aires junto a Monseñor García Cuerva Camila Godoy

Es probable que la movilización también esté motivada por estos conceptos. Estas ideas hoy carecen de un vocero. No por la ausencia de políticos que se sientan identificados con ellas, sino porque esas mismas figuras, sobre todo dentro de la dirigencia peronista, están ancladas en una crisis de renovación que los deja afónicos al momento de pronunciarse sobre ciertos rasgos del gobierno de Milei. En ese contexto, aparece el Papa como una figura que adquiere una densidad de la que carecen otros personajes en la Argentina como para ser vehículo de estos conceptos, de esos valores.

Entre los mensajes principales que emitió León XIV desde su llegada a la Argentina el domingo, su cuenta oficial en X seleccionó solo cuatro para destacar. El primero está vinculado a los desafíos de la inteligencia artificial, sobre la que el mismo Prevost ha escrito una encíclica caracterizada por Felipe Gónzalez, líder del socialismo español, como “lo mejor que se ha escrito hasta ahora sobre IA”. Allí, plantea la amenaza que la inteligencia artificial supone para la organización de la sociedad. Fórmula una idea muy clara: “El algoritmo no puede sustituir ni el discernimiento humano ni al trabajador”.

Los posteos en X del papa León XIV

Su segundo mensaje está asociado a la necesidad de no absolutizar el lucro en la economía. Apunta contra el economicismo como compresión de la vida social. “Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión”, plantea en el posteo.

El tercer mensaje recae en otro aspecto de la doctrina católica: la tradición de la familia. “La familia es la realidad donde transmitir la fe, las virtudes humanas, la cultura de trabajo, el respeto por los mayores, la defensa de la vida -un tema reiterativo en el discurso de la Iglesia- y la fidelidad de la palabra dada. No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada”, destaca.

El Papa León XIV EN el centro de atención y residencia Don Orione Pequeño Cottolengo en Claypole DANIEL DAL ZENNARO - EFE

En su último mensaje, vinculado a su visita al Cottolengo de Claypole, expresa: “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”. Es la idea de que el avance y/o evolución consiste en la inclusión y no al revés. Dijo algo más: “Una sociedad no se puede basar solamente en la pretensión de éxito o en el cuidado del aspecto físico”. Le habló así a personas que pueden ser tomadas como una carga en la sociedad y enfatizó en que no deben ser consideradas ni deben pensarse a sí mismas como una carga.

El Papa también profundizó respecto de otras cuestiones vinculadas a la vida pública y la política, especialmente durante su discurso en el Palacio Libertad. Allí, tras ser recibido por Milei, hizo mención a nociones que, con toda lógica, fueron interpretadas como alusiones a rasgos de la administración Milei. Destacan dos: “Hay que tener cuidado con el uso de la palabra pública” y “hay que reconocer al otro que piensa distinto de nosotros en su legitimidad para pensar distinto de nosotros”.

El papa Leo XIV junto al presidente Javier Milei en el Palacio Libertad Andrew Medichini - AP

Existe un detalle curioso. Si bien el Papa habla desde la Argentina, también lo hace para el mundo. Estamos hablando de un Pontífice norteamericano que tiene una contradicción con Donald Trump -probablemente el único conflicto explícito que tiene- y proviene de un país que acaba de tener elecciones con un gran triunfo de la oposición demócrata.

Llama la atención la insistencia con la que el Papa habla del sistema de salud y la necesidad de rescatarlo y brindar un buen servicio, que es la principal bandera de los demócratas frente a los republicanos, y, sobre todo, frente a Trump desde hace mucho tiempo y en estas elecciones. Entonces, uno podría decir que también le está hablando a su propio pueblo.

El papa León XIV durante la misa en Palermo Andrew Medichini - AP

El Papa demostró estar en un gran dominio de la escena política. Pero no debe llamar la atención: antes de que llegue a la Argentina hubo una gran cantidad de informes que le llegaron por vías más o menos formales -obispos, la Nunciatura y especialistas que fueron consultados desde Roma- para que se haga una imagen del país. Un viejo dicho dice que “de Roma viene lo que a Roma fue”, es decir, todo lo que él dice también está alimentado por fuentes argentinas. Llama la atención que, si uno mira la visita a Uruguay, también actuó de la misma manera. Trazó como un mapa de la agenda del país. Allá habló del laicismo, que es un rasgo principal de su vida política y cívica, pero con la necesidad de que esa doctrina sepa incorporar la libertad religiosa, de tal manera que los distintos grupos religiosos enriquezcan la vida en común.

En Uruguay también habló de los suicidios porque, si bien la tasa está bajando, todavía es el país con mayor índice de América Latina. Utilizó formulaciones muy interesantes, es obvio hay una pluma muy calificada en esos discursos. “Nadie debería sentir que su ausencia frente a los otros es más importante que su presencia”, dijo y fue una reflexión extraordinaria del sentimiento de un suicida.

El papa León XIV con líderes religiosos en el Palacio San Martín captura de pantalla

En la Argentina también demostró tener una noción muy clara de cuál es la agenda que se está debatiendo en el país, y se pronunció de modo muy explícito. León es de una sobriedad que no renuncia a definirse y, si bien no es estridente, es muy contundente, tanto en gestos como en palabras.

Uno de los gestos se dio cuando bajó del escenario, después de que Milei se fuera, y se cortó solo para ir a saludar a Victoria Villarruel, que estuvo en la primera fila y no fue incorporada por el Gobierno a la línea de funcionarios presentados por el Presidente. Alguien le explicó este conflicto al Papa y le señaló dónde estaba la vicepresidenta. No debe llamar la atención porque, como mostró hace unas semanas el periodista Francisco Olivera, el obispo de Salta, Mario Cargnello, haciéndole un homenaje a Villarruel en la misa de Nuestro Señor del Milagro. Hay una afinidad que la Iglesia quiere rescatar más allá de las consideraciones que tenga Milei sobre su vicepresidenta.

León XIV Saludó A Victoria Villarruel Tras Su Discurso En El Palacio Libertad

El Gobierno intentó elogiar el discurso del Papa borrándole cualquier rasgo de agresividad. Inmediatamente después del acto en el Palacio Libertad, Milei le concedió una entrevista al periodista Luis Majul en LN+ y dijo que él estaba muy contento de haber escuchado esa pieza oratoria que, según él, fue de una altísima calidad, pero que no lo quiere comentar porque no quiere descender a la política rastrera de la Argentina, donde quienes debaten con él carecen de nivel intelectual. Posiblemente algo no entendió del discurso.

Agustín Laje, que es un ideólogo muy calificado e ilustrado del Gobierno, emitió un largo tuit -muy inteligente para la posición política en la que se encuentra- en el que rescata los aspectos conservadores en el plano moral del mensaje del Papa. La idea de progresismo o conservadurismo en la Iglesia se puede expresar de distintas maneras: hay quienes pueden ser conservadores en lo moral, en sus ideas sobre la conducta humana y los vínculos familiares, y muy progresistas en lo económico-social o laboral, o al revés.

El mensaje de Agustín Laje en X

Laje aprovechó que hay una modulación conservadora de muchas ideas del Papa y buscó los puntos de coincidencia. Casi concluyó que León XIV vino a respaldar a Milei. También hay otra lectura, más heterodoxa: la de Santiago Caputo, que tomó un tuit que dice: “En 1982, Benjamín Solari Parravicini dibujó a un hombre despeinado junto a una figura de espaldas con solideo. Abajo escribió: ‘El hombre en la Argentina comienza ya. El comienzo del comienzo. ¡Comprenderá lo que no comprendió por ser siempre en abundancia! ¡De nuevo será!’”.

Es misterioso lo de Parravicini, a quien se le atribuyen dotes proféticas. A partir de ese tuit, Caputo dice: “No sé cuántas veces se los tengo que decir, pero quiero recordarles que todo marcha acorde al plan”. Es decir, la llegada de León XIV y su encuentro con Milei responde al dibujo y ratifica que el Gobierno tiene un plan de naturaleza esotérica y que se está cumpliendo tal como está previsto. Es una lectura hermética, o fantasiosa. Le puede resultar tara a un Papa que, paradójicamente, entre las cosas que pidió cuidar está la ciencia.

El comentario en X de Santiago Caputo, asesor presidencial

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof aprovechó la visita del Papa discretamente y dijo que llegó para decir “cosas que tenemos que escuchar”. No marcó buenas ni malas.

El debate respecto a si León XIV apoyó o no a Milei lo podemos controlar mirando cómo la prensa extranjera registró la visita. Cabe aclarar que el Presidente tiene derecho a enojarse cuando le dicen que lo suyo es un fenómeno barrial porque no lo es: él construyó una imagen internacional como hace tiempo no lo hacía un líder político en la Argentina, y eso le sirvió para recibir el aplauso de muchos sectores en el mundo. La misma dimensión internacional puede traer algunos sinsabores porque sigue siendo una figura que está bajo el escrutinio de quienes creen que el programa que está llevando adelante tiene dificultades importantes.

Axel Kicillof recibe al Papa en el Cottolengo Don Orione LN+

En ese sentido, los medios internacionales -sobre todo los que lee o debería Milei- analizaron la relación del Papa con el Gobierno. The Wall Street Journal afirmó: “El Papa llegó para una visita de cuatro días en la Argentina, donde la Iglesia Católica y el presidente Javier Milei están cada vez más en desacuerdo sobre cómo tratar a los más vulnerables de la sociedad”. Es interesante porque no es un desacuerdo sobre el programa económico, sino sobre cómo tratar a los que pueden ser víctimas de él.

Por otro lado, Financial Times marcó que el Papa y Milei ofrecen dos visiones contrapuestas de la Argentina, y BBC sostuvo que León XIV emitió una crítica velada a las medidas de austeridad del Presidente. Todos se enfocan en lo económico y llama la atención a nivel internacional el problema del costo social de lo que podríamos llamar sustentabilidad política del programa. The New York Times tituló: “En la Argentina, el papa León se encuentra con una iglesia en desacuerdo con Milei”. Por último, El País señaló: “El Papa defiende en Argentina a las víctimas de la motosierra de Milei”.

Javier Milei, Karina Milei y Jorge Macri durante la misa del papa León XIV en Palermo Andrew Medichini - AP

Obviamente que el Papa no habla solamente de la Argentina, sino que es un debate internacional y debe estar hablando de lo que sucede en su país. Este lunes, el Pontífice se reunió con obispos argentinos, muchos de los cuales conoce porque fue designado entre 2023 y 2025 por Francisco como prefecto del Dicasterio. Es decir que, por las manos del cardenal Prevost pasaron las designaciones de todos los obispos que fueron nombrados en ese periodo.

Esto indica la confianza que Francisco le tenía a este Papa, que ahora expresa una estética y un estilo que en alguna medida son solidarios a los de Bergoglio y, en otra, divergen. En estos viajes se está viendo a un Papa que está haciendo una afirmación de su propio Pontificado. Si uno mira las citas a antecesores, citó mucho más a San Juan Pablo II que a Francisco.

León XIV ahora va a ir a Córdoba y el miércoles va a tener su gran recepción en la Basílica de Luján, donde está el obispo Jorge Eduardo Scheinig, de gran calidad. Schinig es uno de los más ligados a Francisco de los que hoy ocupan lugares relevantes en la Argentina. Se espera que allí haya un efecto emocional mucho más poderoso que el de la propia misa en el Monumento de los Españoles.

Cientos de personas pasaron la noche en la Fábrica Argentina de Aviones de Córdoba Sebastián Salguero

¿Qué efecto producirá en esas multitudes que se movilizan a través de un mensaje muy nítido y muy bien formulado por el Papa que rescata un capitalismo que no renuncia a ser capitalismo pero tiene, como diría la iglesia, una noción universal del destino de los bienes? Según la doctrina católica, Dios hizo al mundo para todos; no es que no haya derecho a la apropiación de esos bienes en términos de propiedad privada, pero hay un límite para eso: la función social de la propiedad.

El Papa también habló del principio de subsidiariedad, que quiere decir que el Estado no se tiene que meter en las cosas que pueden hacer los privados, pero habló de otro, un poco más moderno y novedoso: tampoco las grandes corporaciones semi-monopólicas deben invadir la esfera de lo que pueden hacer otras organizaciones de menor tamaño.

¿Qué impacto emocional tendrá esto en Milei y la clase política tan impugnada? ¿Cómo tomarán que un hombre con este mensaje, con esta sobriedad, y casi parco en sus expresiones emocionales reúna semejantes multitudes en un momento en el que la política tiene tan poca capacidad de movilización? Es una pregunta por la cual la visita de León XIV interpela a la política. Pero hay otra por la cual interpela a la iglesia católica y, sobre todo, a su jerarquía: ¿Qué capacidad tendrá la iglesia de absorber la movilización espiritual que está produciendo León XIV? ¿Si llegara a haber un reverdecimiento de la vida religiosa, la iglesia está capacitada en términos lógicos y conceptuales para dar una respuesta? Son preguntas que se irán contestando con el tiempo porque esta visita, como suele ocurrir con otros fenómenos especiales, es una bomba de profundidad, que llega muy profundo y sus efectos se van viendo a medida que pasan los días.