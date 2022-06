Habló la presunta tercera en discordia entre Gerard Piqué y Shakira: “La gente me está acribillando”

Desde que Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación, los rumores de infidelidades no dejaron de llenar las páginas de los medios de comunicación. La versión principal apunta a que el futbolista tendría una amante, pero la mujer apuntada como tercera en discordia rompió el silencio y negó tener algún vínculo con el español.

En los últimos días, los medios españoles revelaron supuestos detalles de la mujer señalada como la amante del español. Primero trascendió que se trataba de una joven de 22 años cuyas iniciales son C.M. y que trabajaba como moza y azafata de eventos en una de las empresas de Piqué. Ahora, algunos datos difundidos fueron desmentidos por la protagonista.

Los medios españoles realizaron un retrato de la supuesta amante de Gerard Piqué Twitter @quenosalga ·

Los periodistas del programa español Socialité lograron hablar con la joven, y explicaron que ella “está sobrepasada con todo esto y no pensaba que la información pudiese salir a la luz”. De acuerdo con los comunicadores, la mujer se vio involucrada en la historia sin querer y, si bien desea continuar en el anonimato, se animó a hablar con los medios para negar el vínculo.

“Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada”, aseveró la joven, quien explicó que fue relacionada con el deportista solo “por la descripción de la supuesta chica”. “Me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales”, agregó.

Según aseguraron los medios españoles, Gerard Piqué está viviendo en su departamento de soltero y aprovecha para salir a boliches Instagram @3gerardpique

La mujer fue tajante: “No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz”. Luego, aclaró que tomará medidas en caso de que el asedio continúe: “La gente me está acribillando por una cosas que no he hecho. Cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda”. A su vez, lamentó lo sucedido: “No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar”.

Finalmente, la joven dio pistas sobre lo que podría suceder: “Me han dicho que va a salir la verdadera chica en breve, y espero que así sea, así me dejan a mí en paz y puedo volver a estudiar tranquilamente que es lo que me importa”.

Tras las fuertes declaraciones de la mujer, los periodistas españoles revelaron que el nombre que se había filtrado de la supuesta amante es falso y que se divulgó con el objetivo de despistar a los medios. En este sentido, aclararon que las iniciales verdaderas de la tercera en discordia son C.C.. De acuerdo con los expertos en el tema, la “verdadera amante” es una joven “muy fina” de Barcelona y, al parecer, conoció a Piqué en un local y llegó a ir a verlo al estadio.

La separación de Shakira y Gerard Piqué

El 4 de junio pasado, y tras días de rumores e intrigas, Shakira y Gerard Piqué confirmaron su ruptura a través de un comunicado en el diario El País. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, se puede leer en el corto texto que fue firmado por “Shakira y Gerard”.

Shakira y Gerard Piqué consolidaron una relación de más de una década y formaron una familia Twitter

La expareja se conoció durante el Mundial de Sudáfrica 2010 y oficializó su relación un año más tarde. Fruto de la relación nacieron Sasha y Milan.