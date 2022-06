Estaba escuchando a su artista favorito y se encontró con algo que no imaginó en su vida

Fue nominado a los Latin Grammy, domina los rankings de más escuchados y es uno de los artistas más aclamados del momento. Bizarrap es todo eso y más y, por eso, sus fans lo aman. Con ganas de devolverle ese cariño, les armó una sorpresa especial y la reacción de ellos lo sorprendió tanto que se volvió viral.

Son millones las canciones que se estrenan día a día en todo el mundo y son miles los artistas que intentan hacerse un lugar en una industria que es tan rica como exclusiva. Hay espacio, pero hay que saber hacérselo. A fuerza de contactos, estrategia o por puro talento, son pocos los que lo logran. Entre ellos se encuentra Bizarrap quien, con menos de veinticinco años, ya domina la escena musical de habla hispana.

Detrás de un gigantesco par de lentes de sol y una gorra negra -accesorios que, accidentalmente, se convirtieron en su marca registrada- hay una mente que muchos catalogan de prodigiosa. A los 14 años empezó a estudiar piano y, gracias a la influencia de DJs internacionales como David Guetta, descubrió que no hacía falta cantar para ser músico. “Yo solo sabía que en los estudios de música se grababan instrumentos en vivo. Me puse a investigar y descubrí los softwares de producción, los sintetizadores; descubrí que uno puede construir su propio sonido. Fue una búsqueda autodidacta”, admitió en diálogo con LA NACIÓN meses atrás.

Bizarrap sorprendió a sus fans

Menos de diez años después de ese descubrimiento, se ubica entre los artistas más escuchados no solo de Argentina sino de otros países del mundo. Con un estudio ubicado en su hogar en Lanús, luces de colores y mucho talento, Bizarrap trabajó con los artistas de trap que lideran la movida nacional -léase Duki, María Becerra, Tiago PZK y Paulo Londra, entre otros- y también con grandes figuras de la música latina como Nicky Jam, Anuel AA y Residente.

La secuencia es siempre la misma: da pistas de una futura colaboración, anuncia la fecha exacta del estreno, la publica y el tema gana, en menos de un día, un desorbitante número de reproducciones. Demás está aclarar que el público lo ama y que, cada nueva canción desata una revolución en las redes sociales. Los fans debaten cuál es la mejor sesión, comparan los estrenos a los que ya pasaron a ser un clásico y el tema recién salido del horno pasa a ser un infaltable en las listas de reproducción de cualquier juntada con amigos que se digne de tal.

Bizarrap durante el primer día del Lollapalooza 2022 Tomás Cuesta - LA NACION

Agradecido por el amor de sus seguidores, Bizarrap se animó a hacer algo distinto para promocionar su nuevo estreno. Días atrás, subió la Music Sessions Vol. 51 la cual contó con la participación de Villano Antillano, una trapera de Puerto Rico. Horas antes de que estuviera disponible para todo el público, armó una cabina en Madrid para que cualquiera que pasara pudiera meterse a escucharla de forma exclusiva.

No obstante, había dos sorpresas más. Finalizada la reproducción, la cabina no solo entregaba entradas de regalo para el show más reciente del artista argentino, sino que él mismo aparecía frente a las personas para invitarlos. Todo quedó grabado en video, pero hubo una reacción en particular que llamó la atención de la celebridad

La divertida reacción de un fan al ver a Bizarrap

Un joven comenzó a filmar con su celular el momento en el que escuchaba el tema por primera vez cuando, de repente, Biza se le apareció por atrás.

Su reacción fue tan graciosa que el músico movió a las redes para encontrarlo y así poder acceder a la filmación que él tenía en su celular y verlo desde el otro lado. Finalmente lo logró y la compartió en sus redes con un agradecimiento a su fan: “Conseguí el video, el pibe tuvo la mejor reacción a la session, gracias crack”.