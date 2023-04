Habló la vecina de Cinthia Fernández y fue lapidaria con su versión: “Los chicos no podían respirar por el gas pimienta”

escuchar

Una vez más, Cinthia Fernández se convirtió en la protagonista de un escándalo que ya tiene varios involucrados, entredichos cruces y hasta varias denuncias en la justicia. El fin de semana, su vecina festejó el cumpleaños de 15 de su hija y un grupo de invitados fue hasta el hogar de la panelista y, con una patada, le rompieron la puerta. Ella pensó que eran ladrones y se defendió con gas pimienta. Después de que hiciera su descargo público, la dueña de la propiedad donde tuvo lugar la celebración rompió el silencio y dio su versión de lo ocurrido. Lo mismo hizo el padre de una de las jóvenes que estaba allí.

El hecho en cuestión tuvo lugar el viernes por la noche en el barrio privado de Escobar donde vive Fernández con sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, fruto de su relación con Matías D’Federico. Luego de que en Intrusos (América) relatara lo sucedido, en LAM (América) mostraron la denuncia, y expusieran el mensaje de uno de los padres de una niña, menor de edad, que fue afectada por el gas pimienta que arrojó la bailarina.

Cinthia Fernández junto a sus tres hijas, fruto de su relación con Matías D'Federico Instagram: @cinthia_fernandez_

“Mira, ya estoy más caliente que antes. Acabo de escuchar, por primera vez, el audio este donde al final habla de mi hija que escupía sangre. Lo mismo que está ratificado en la denuncia, lo mismo que fue constatado por la médica que la atendió, donde ve que la garganta la tenía a la miseria”, se escuchó decir a Gustavo Orgeira Gallinger, padre de una de las invitadas al cumpleaños.

“Mirá el audio que manda la tipa esta, y encima habla que se defendió como pudo contra menores, tirándole gas; dice si después se propagó. O sea, miente, se desdice, después la quiere arreglar, después escribe que miente, le echa la culpa a la policía. Dice que si la Policía hubiese llegado la hubiera sacado, pero nunca llegó porque eso fue atendido directamente por el barrio. Ella después de que hizo eso, donde la madre (de la cumpleañera) la enfrenta, donde la rajaron a puteadas y se va a la casa. Cuando llegaron los demás esta chica no estaba. No sé si es tara... o se hace”.

Los audios de los vecinos de Cinthia Fernández

Por otra parte, pasaron al aire el audio de Leila, la madre de la quinceañera. Según explicó Andrea Taboada, la mujer hizo la denuncia “porque Cinthia entró a su jardín con gas pimienta para atacar a los chicos porque le rompieron la puerta”.

En el audio, la vecina explicó que en la fiesta de 15 de su hija había cincuenta adultos y cincuenta chicos de entre 14 y 16 años. “Hubo cuatro chicos que salieron por la puerta de atrás, uno de los chicos, como se ve en el video, pateó la puerta. No los vi salir y me hago totalmente responsable, pero estábamos por soplar la velita”, cuando ocurrió todo, dijo en el mensaje.

Asimismo, contó que cuando salió de su casa vio a Cinthia en el jardín a los gritos y se le acercó para hablar. “Los chicos me dijeron que tiró gas pimienta. Empezaron a salir todos los tosiendo, con los ojos irritados y me decían que no podían respirar”. Asimismo agregó que la situación se agravó: “El gas se propagó, estaba mi prima muy cerquita embarazada, un bebe durmiendo en un carrito, mis suegros, otro nene asmático que también se fue a la casa”.

La palabra de Cinthia Fernández: “Mis hijas están durmiendo con llave”

Este martes en Nosotros a la mañana (eltrece) Cinthia Fernández habló del episodio que protagonizó y desmintió a sus vecinos. Según contó, el viernes a las 23.54 se escucharon ruidos, lo que la preocupó, puesto que dijo que robaron dos veces en un mes.

“Se escuchó un estruendo, mi hija salió corriendo y la otra de las gemelas dice ‘mamá nos van a robar, nos quieren matar’”. Acto seguido relató que le agarró “un ataque de nervios” y fue a revisar las cámaras de seguridad de la puerta de su casa: “Veo a cuatro tipos altos que le dieron un golpazo, ‘están probando y tanteando la cerradura, están chorreando’”.

El audio que compartió Cinthia Fernández de su vecina

Asimismo, aseguró que dio aviso a la guardia de seguridad del barrio, pero que aparecieron 20 minutos después. “Si ellos hubiesen llegado no hubiera pasado nada”, sostuvo. Como pensó que eran ladrones, y estaba con la puerta rota, salió a buscarlos hasta que llegara la guardia. “Me temblaba todo el cuerpo, mis hijas están hoy durmiendo con llave”.

La panelista contó que se escondió detrás de un arbusto y los escuchó hablar, sin saber que eran menores ni invitados a la fiesta. Después les arrojó gas pimienta. “Se empezaron a escuchar gritos y salió la propietaria y empezamos a hablar”. En esta línea, aseguró que le dijo que iban a hablar, pero en otro momento, puesto que era el cumpleaños de su hija; además desmintió haber visto a una adolescente descompuesta y aseguró que no entró al living de la propiedad como se dijo.

