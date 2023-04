Escándalo entre Cinthia Fernández y sus vecinos: denuncias cruzadas, gas pimienta y una puerta destrozada

escuchar

Cinthia Fernández pasó un fin de semana para el olvido. Es que la mediática panelista, hoy parte del equipo de Nosotros a la mañana, protagonizó un escándalo con sus vecinos en el barrio privado de Escobar donde vive con sus tres hijas pequeñas: las mellizas Charis y Bella, de 9 años y Francesca, de 7.

“Una fiesta de 15, gas pimienta, lesiones y además el enojo de los vecinos y todos contra Cinthia”, adelantó Guido Zaffora en Intrusos en el espectáculo. El hecho sucedió el 14 de abril, agregó, y todo comenzó cuando la panelista hizo un llamado de atención a la seguridad del barrio por ruidos molestos. Luego de un rato, Cinthia escuchó cómo le pateaban y rompían la puerta y salió al jardín con un gas pimienta para defenderse.

Con las imágenes de las cámaras de seguridad en el aire, los panelistas de Florencia de la V contaron que tres chicos vestidos de negro violentaron la puerta de la casa de la exmujer de Matías Defederico y que por ese motivo la bailarina reaccionó saliendo asustada al jardín de su vecina con el gas en la mano. Además, explicaron que el gas lo tiró detrás de un árbol y no sobre los invitados, como se comentó. Por esta situación, Fernández fue a la comisaría a hacer la denuncia correspondiente.

“Jamás me quejé de la música. Es una vergüenza, que me muestre una queja mía”, le escribió la protagonista del escándalo a Zaffora para corregir la información. Luego, en el programa de América TV pasaron el audio de la mujer que denunció que la mediática tiró gas pimienta en su festejo y afectó a una mujer embarazada y a una menor. “Pensé que eran chorros. Salí a buscar a los chorros, para mí eran chorros. Altos y vestidos de negro”, le aclaró de nuevo Cinthia a Zaffora. “Mis hijas adentro, la policía no venía, 16 minutos tarda en llegar la guardia, a la cual le pago todos los días”, agregó.

“Lo importante es que yo no mentí, lo importante es que estaba volviendo a mi casa y mis hijas adentro. Doy gracias que no llevé un cuchillo”, explicó. En ese momento, De la V explicó que Cinthia además escuchó cómo uno de los chicos decía “Vamos a volver” y eso la llevó a buscar defenderse. Zaffora, por su parte, agregó que la panelista le contó que hace tres que “está sin dormir” y que la denuncia es por violación de domicilio y daños. Según le escribió el abogado de la panelista a Zaffora, Fernández también irá contra la empresa de seguridad del barrio privado.

El testimonio de la vecina

Tras explicar que es la primera vez que manda un audio a la prensa después de 12 años de vivir en el barrio, la vecina explicó su versión de la historia. “Intentamos festejar el cumple de 15 de mi hija. Había 50 adultos y 50 chicos. Familiares, amigos y los compañeros de Taiz de entre 14 y 16 años. La consigna era vestirse de negro porque Taiz iba a estar vestida de blanco. Por eso estaban todos vestidos de negro”, arrancó su testimonio la mujer.

Luego de explicar que vive en una esquina y que por eso tiene dos puertas, la principal de entrada y una más, ubicada atrás, la mujer contó que cuatro chicos salieron por allí y uno de ellos pateó la puerta de la casa de Cinthia. “No los vi salir y me hago totalmente responsable de eso”, aclaró.

“La vi a Cinthia adentro del jardín de mi casa gritando. Lo primero que hago es acercarme para que vayamos a hablar afuera de mi casa y me cuente lo que pasó. No fue fácil”, siguió. “Cuando Cinthia se fue siento que no puedo respirar y los chicos me dijeron que tiró gas pimienta. Y me dijo: ‘¿Qué querés que haga? Me rompieron la puerta de mi casa. ¿Ahora cómo voy a dormir?’. A todo esto, se abrió la puerta principal y salieron todos los chicos tosiendo, con los ojos irritados, sin poder respirar”, contó. “Le tiró gas pimienta a los que estaban alrededor y se propagó. Estaba mi prima embarazada de ocho meses muy cerquita. Había un bebé en un carrito durmiendo. Afectó un montón”.

