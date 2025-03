Hernán Casciari contó cómo un argentino le robó en Madrid: “Ganó un amigo”

El escritor Hernán Casciari relató cómo otro argentino le robó en Madrid al poco tiempo de haberse mudado a la capital europea y contó cuál fue su insólita reacción. “Sentí pasos atrás mío y me dije: ‘Estás en Europa, no podés reaccionar igual que si te pasara en Mercedes”, dijo y añadió: “Ahí fue cuando sentí un metal y pensé ‘me afanan, boludo. En Madrid, ¿Qué mierda está pasando?’”.

Y siguió: “El chabón me dijo algo así como ‘quedate quietito y dame todo lo que tenés’. Somos nosotros escapando de la Argentina y robándonos en otra parte del mundo”.

Así, en una entrevista con el canal de YouTube de Doble Mérito, el editor detalló que cuando se dio cuenta de la nacionalidad del delincuente le dijo que él también era argentino y ambos se sorprendieron. “Obviamente, me afanó igual. Fuimos caminando al cajero charlando y nos dimos cuenta los dos muy rápido de que era una situación insólita y divertida”, reflexionó.

“Yo me di cuenta al toque de que lo único que iba a perder eran 50 euros, y él se dio cuenta al toque de que lo único que iba a ganar eran 50 euros y un amigo . Todo lo que ocurrió ocurrió bien como dios manda. Fue lindo, fue un asalto lindo”, cerró.

En la entrevista, Casciari explicó que el hecho sucedió una madrugada durante los primeros días de su estadía, en las cercanías a la Puerta del Sol, uno de los puntos turísticos más concurridos de la ciudad. “Yo trabajaba de madrugada, bajé a buscar diarios y di una vuelta por una calle adyacente muy vacía”, dijo.

En la misma línea, en otro tramo de la conversación, el escritor apuntó contra los argentinos que critican a su país cuando viajan al exterior. “En el año 2000 había actores que trabajaban en España y cuando les preguntaban por la Argentina había dos tipos de respuestas: una que me emocionó fuerte fue cuando Ricardo Darín estaba haciendo ART y decía que era el mejor momento para venir porque estaba todo barato, hacía turismo. Dentro de su corazón estaba la misma desdicha que teníamos todos por lo que pasaba, pero de cara para afuera era ‘vengan’”, destacó.

“Pero hay otra clase que dice que era un país de mierda, que había que irse de ahí. Ese argentino me da mucha bronca. Esa es la gran dicotomía que hay, no izquierda o derecha, peronismo o gorila. ¿Tenés ganas de salvarte solo o de salvarte con el grupito que estás?”, reflexionó.

Su opinión sobre Milei

Hace pocos meses, y durante una entrevista con Radio Con Vos, el escritor analizó la figura del presidente Javier Milei y consideró que se trata de un “personaje fascinante”. “Si yo viviera en otro país estaría fascinado y estaría mirando todo el tiempo hipnotizado por el modelo que propone de cambio de paradigma respecto a las formas de comunicar política”, marcó.

“Al estar dentro del sistema y ver que alrededor de eso hay gente a la que se le cae a pedazos lo que consiguió me cuesta verlo con fascinación”, lamentó.

Y cerró: “Es maravilloso el personaje, pero si le estuviera pasando a los uruguayos. Cuando le pasa a uno la propia experimentación deja de fascinar porque hay algo que hace mucho ruido, pero entiendo la mirada”.

LA NACION