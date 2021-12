Hernán Castillo y Nicolás Distasio se despiden hoy de TNT Spots y Continental

Finalmente, este viernes llega a su fin TNT Sports Continental, el ciclo deportivo conducido por el periodista Hernán Castillo, que desde este año se emitía de lunes a viernes de 17 a 20 por Continental AM 590 y en dúplex con el canal TNT Sports.

Como se había adelantado a comienzos de noviembre, fue una sorpresa este final, ya que no es solo termina el ciclo, sino que Hernán Castillo y Nicolás Distasio no seguirán siendo parte de TNT Sports desde el día de hoy.

El inminente y sorpresivo final del programa deportivo se da luego de que el conductor y parte del equipo fueron desvinculados de la señal por decisión del nuevo directorio, y a pesar de que las autoridades de la AM 590 con Gabriel Enríquez y Horacio Minotti a la cabeza les ofrecieron seguir, pero sin el dúplex con la televisión, esto no convenció a Castillo, que en las próximas horas estará por cerrar su incorporación al Grupo Octubre. Mientras, Distasio continúa en Rock & Pop con Martin Ciccioli hoy de 9 a 13 y desde febrero de 6 a 9.

“El programa se ha escuchado, las mediciones han dado lo que han dado y si el viernes es el último programa es más una cuestión de empresas y también algo mío. Agradeciéndole siempre a Gabriel Enríquez y Horacio Minotti, las autoridades de la radio que se han portado cien puntos conmigo y que quisieron que yo me quedara y no me puedo quedar por otras cuestiones que voy a hacer”, expresó el periodista al aire en las últimas horas.

En relación a los motivos acerca de la inesperada decisión de no renovar su contrato, Castillo explicó que se trató de una decisión del nuevo director periodístico de la señal, Quique Sacco.

Además de Castillo y Distasio, otro grupo de periodistas quedan fuera de la programación de TNT Sports. El equipo formaba parte del programa Halcones y Palomas desde 2017, donde analizan la actualidad del fútbol argentino.

Aún no trascendió quiénes serán los reemplazos o si cambiarán la programación.

El programa fue nominado para los Martín Fierro

TNT Sports, la marca regional de contenidos deportivos de Warner Media Latin América, recibió en Argentina seis nominaciones a los premios Martín Fierro de Cable.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonías Argentinas (APTRA) entregó los premios a la producción 2019 y 2020 el 9 de noviembre pasado. “Halcones y Palomas” fue nominado por segundo año consecutivo. En esta ocasión participó del rubro Periodístico Deportivo. Si bien este año no se llevaron el premio, los periodistas demostraron su alegría por la nominación en las redes sociales.

Ahora, la tira deportiva protagonizada por Castillo y que cuenta con la participación de Maguie Aicega, Hernán Feler, José Chiche Almozni, Nicolás Distasio, Matías Bustos Milla, Gonzalo Rey, Martin Castilla y Cristian Camiño, llegará a su fin este 10 de diciembre.

Cómo queda Continental sin este ciclo deportivo

Además de Castillo y compañía, la AM 590 en los próximos días también perderá a Beto Casella, que en enero regresará a conducir la segunda mañana de Rock & Pop, razón por la cual en febrero su lugar será ocupado por Diego Korol de 9 a 13.

Casella se despediría de “Bien levantado” entre el 15 y el 17 de diciembre.

Por lo pronto, siguen Dominique Metzger y Diego Schurman, con “Buen Día Continental”, en la primera mañana, de 6 a 9, y “Bravo Continental”, con Fernando Bravo, de 13 a 17.

Desde el próximo lunes 13 el lugar que deja vacante TNT Sports lo ocupará el periodista de LN+ Eduardo Serenellini, que conducirá “Pulso Continental” de 17 a 19, y “Fútbol Continental”, con Diego Diaz, pasa de 19 a 22. De esta manera queda por definir qué ciclo cerrará el día de 22 a 24.