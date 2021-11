Sorpresa: Hernán Castillo y Nicolás Distasio no seguirán siendo parte de TNT Sports a partir de diciembre

Los periodistas Hernán Castillo, Nicolás Distasio y Martín Costa recibieron una inesperada noticia: no seguirán siendo parte de TNT Sports.

El equipo forma parte del programa Halcones y Palomas desde 2017, donde analizan la actualidad del fútbol argentino. El encargado de publicar la novedad fue el periodista Pablo Montagna. A través de Twitter, expresó: “Desconcierto y polémica en TNT Sports. Les confirmaron que no seguirán siendo parte de esa pantalla a Hernán Castillo, Nicolás Distasio y Martín Costa”.

El tuit de Pablo Montagna donde confirmó la noticia de despido Twi

También contó que el aviso generó sorpresa en la radio, donde los periodistas hacen TNT Sports Continental en simultáneo. La primera persona en confirmar la noticia fue el propio Hernán Castillo, quien respondió a la pregunta de un seguidor.

Hernán Castillo confirmó la noticia en su cuenta de Twitter Twitt

“¿Es posta?”, le consultaron. El conductor comentó: “Sí. Pablo tiene siempre buena info. Seguimos hasta diciembre”.

Otros usuarios quisieron saber si la noticia también incluía el adiós en su programa de radio. “¿En radio continental tampoco siguen el año que viene?”, le preguntaron. A lo que Castillo respondió: “La idea es seguir”, dejando dudas sobre su continuidad.

En relación a los motivos acerca de la inesperada decisión de no renovar su contrato, Castillo dio a entender que aún no los sabe. Luego le preguntaron si seguirá en la grilla del programa como comentarista deportivo, pero el periodista solo afirmó que no seguirá en TNT Sports.

El periodista Hernán Castillo dio a entender que no sabe los motivos de su no continuidad en el programa Twitter

Aún no trascendió quiénes serán los reemplazos o si cambiarán la programación, pero la noticia causó tristeza y sorpresa en sus seguidores.

El programa fue nominado para los Martín Fierro

TNT Sports, la marca regional de contenidos deportivos de WarnerMedia Latin America, recibió en Argentina seis nominaciones a los premios Martín Fierro de Cable.

El equipo ganó un Martín Fierro en el año 2018 TNT Sports

La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonías Argentinas (APTRA) , entregó los premios a la producción 2019 y 2020 el 9 de noviembre pasado. Halcones y Palomas, programa que de lunes a viernes al mediodía conduce Hernán Castillo junto a su equipo, fue nominado por segundo año consecutivo.

En esta ocasión participó del rubro Periodístico Deportivo. Si bien este año no se llevaron el premio, los periodistas demostraron su alegría por la nominación en las redes sociales.