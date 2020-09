En la esquina porteña de Chile y Defensa, junto a una estatua de Mafalda y sus amigos, los admiradores despidieron con cariño al dibujante y gestaron un santuario improvisado

Después de que se confirmara el fallecimiento de Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino, a sus 88 años, los admiradores del dibujante decidieron despedirlo con un sentido homenaje en las calles de San Telmo.

En la intersección de Chile y Defensa, en 2009 fue colocada una escultura de Mafalda, sentada sobre un banco de plaza y acompañada por sus amigos, Susanita y Manolito. Se eligió esa ubicación para la obra -del artista Pablo Irrgang- porque Quino solía vivir a unos pocos metros en un edificio del histórico barrio porteño. Hoy, 11 años más tarde, esa esquina cobró un nuevo significado.

En las últimas horas, los admiradores del dibujante se acercaron al banco de Mafalda para dejar flores y rendir su propio homenaje. El gesto no tardó en viralizarse a través de las redes sociales, donde se compartieron distintas imágenes del santuario improvisado.

"Acá empiezan a llegar las flores para estos nenes que deben estar muy tristes. Como tantos de nosotros #Quino", escribió una usuaria en su cuenta de Twitter, con fotos de las icónicas figuras rodeadas de ramos.

En su momento, hace más de una década, el dibujante participó del acto de inauguración de las estatuas y expresó, conmovido: "Estoy muy emocionado y tan abrumado que no se qué decir. Claro, siempre me costó hablar, por eso me dediqué a dibujar. Igual hay mucha gente que no sabe qué decir y lo mismo gana elecciones". Y reveló: "Mafalda era de este barrio, y no solo Mafalda, el almacén de Don Manolo lo saqué de una panadería cerca, que era del papá de un amigo".

Homenaje en España

Las representaciones de Mafalda no se limitan a Buenos Aires donde, además, una plaza lleva su nombre en el barrio de Colegiales. La protagonista de la famosa tira tiene otra estatua en Mendoza e incluso viajó al otro lado del Atlántico: su imagen, vestida de rojo y de 80 centímetros de altura, aparece sentada en un banco del Parque San Francisco, en la ciudad de Oviedo, Asturias.

Ante la noticia del fallecimiento de Quino, los vecinos de Oviedo decidieron acercarse al lugar para emular el gesto porteño y dejaron flores junto al personaje, a modo de despedida del reconocido dibujante argentino.

Quino nació en Mendoza el 17 de julio de 1932. Desde muy pequeño recibió el apodo con el que luego se volvería famoso. Lo inventaron sus padres andaluces para diferenciarlo de su tío, también llamado Joaquín, y de quien heredó su pasión como dibujante. Falleció esta mañana a sus 88 años por condiciones propias de su edad.