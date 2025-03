Sofía Gonet y Homero Pettinato emprendieron una “luna de miel” por el sur argentino: las fotos de su travesía

Homero Pettinato y Sofía Gonet se escaparon juntos a la Patagonia y confirmaron su relación con una postal romántica desde uno de los paraísos de esa región argentina. Después de esquivar durante un tiempo los rumores de un romance, se mostraron en El Chaltén entre besos, abrazos y planes de contacto con la naturaleza.

Montañas y vistas increíbles al Parque Nacional Los Glaciares definieron gran parte de la estadía de la pareja en el sur argentino. A través de sus historias de Instagram, anunciaron su noviazgo y rápidamente la noticia se volvió viral.

Con esta foto Homero Pettinato y Sofía Gonet confirmaron su noviazgo (Fuente: Instagram/@sofiagonet)

Gonet está acostumbrada a viajar por el mundo y se consolidó como una influencer de estilo de vida que recorrió infinidad de paisajes. Sin embargo, recién llegada de un vuelo internacional, volvió a subirse a otro avión para disfrutar unos días con su novio, el streamer de Soñé que volaba, en Olga.

Ella fue quien dio a conocer la noticia tras publicar un reel que resumió parte de una salida que hicieron juntos por el parque. “Días en la Patagonia”, lo tituló y recibió miles de “Me Gusta”. En el video se los ve abrazados, jugando en el bosque y dándose besos.

El posteo de Sofi Gonet y el comentario de Homero sobre su propuesta con el anillo (Fuente: Instagram/@sofiagonet)

Otra de las apreciaciones de ella sobre el lugar fue: “Me quedo a vivir acá”, mientras que Pettinato, en la sección de comentarios del clip, expresó: “Yo no quiero apresurarme, pero…”, acompañado del emoji de un anillo de compromiso.

Además, en medio de su paso por la villa turística, se largó a llover, por lo que optaron por ver una película en la cama. Ese fue su plan romántico mientras, de fondo, observaban el bosque y las montañas con los picos nevados.

El plan romántico de la pareja debido a la lluvia (Fuente: Instagram/@sofiagonet)

Lo cierto es que Sofi Gonet y Homero Pettinato llegaron por separado a ese destino. Según reveló la influencer, eso ocurrió porque él se quedó dormido y por ende, perdió el avión. Aun así, pudieron encontrarse sin problemas y ahora disfrutan de un tiempo casi de película.

Sofi Gonet llegó sola a El Chaltén porque Homero se durmió

Desde su cuenta de TikTok, Gonet dio detalles de su viaje y de su relación con Pettinato. “Actualizaciones de mi vida. Volví de viaje después de estar tres meses haciendo desastres por el mundo. El jet lag todavía no se me fue. Igual, no sé qué es peor: el jet lag de las 50 horas de viaje que tuve este último tiempo o la resaca que mi cuerpo fue acumulando. Tengo sueño todo el tiempo. Mi jet lag me hace despertarme temprano. No hay ninguna necesidad de que hoy me esté levantando a las 7 “.

Luego de eso, se sinceró sobre su situación sentimental: “La actualización es que volví de novia. Yo no tenía pensado enamorarme, todo lo contrario. Huía del amor. Pero volví de mis viajes locos de novia, casada, enamorada, tatuada. Obvio. También porque ustedes saben que soy intensa. Es horrible estar enamorada. No se los recomiendo para nada. Te sentís vulnerable, débil”.

Sofi Gonet contó el cambio en su vida y habló de su romance con Homero

Por último, abrió su corazón acerca de un problema que dice estar atravesando en una etapa linda como esta. “Otra cosa que me pasa desde que volví de viaje es que no me hallo. No quiero estar en mi casa. Mi casa no se siente mi casa. Problemas de niña rica y blanca. Me di cuenta de que quiero ser nómade. Quiero viajar, recorrer el mundo. Pero no quiero ser mochilera. Quiero ser nómade de hotel cinco estrellas”, dijo.

Y concluyó: “Como la vuelta me estresó, decidí volver a irme. Así que, para resolver mi crisis por volver a casa, me voy este fin de semana con mi novio. Porque ahora soy una mujer casada, así que voy a relajarme en un destino nuevo, una aventura que ya van a estar viendo”.

Cabe recordar que los rumores de un romance entre Homero Pettinato y Sofía Gonet surgieron a principios de este año, durante el verano que compartieron con Olga. Sin confirmar nada, los protagonistas de esta historia insinuaron que estaban probando. Dos meses después, el resultado se vio de manera pública.