Homero Pettinato defendió a su hermana Tamara, denunció que recibió amenazas y le pidió disculpas a Milei

Tras conocerse los videos de Tamara Pettinato junto al entonces presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, Homero, su hermano, habló sobre el escándalo y aseguró que las imágenes que se volvieron virales no fueron tomadas durante el aislamiento social de la pandemia sino que corresponden a “ocho meses más tarde”. “ Mi hermana no cometió ningún delito y es dueña de sus actos . Para alguien puede ser inmoral o puede no gustar que suceda, pero son cosas que pasan”, agregó.

Así, en el canal de streaming Olga, el humorista y conductor lamentó las críticas que apuntan contra su hermana y reflexionó: “Cada uno de nosotros entiende que cometemos errores y a veces merecemos las represalias”.

