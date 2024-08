Homero Pettinato hizo un chiste sobre el escándalo de su hermana Tamara y Alberto Fernández

Escuchar

En medio del escándalo por los videos que se filtraron del expresidente Alberto Fernández junto a Tamara Pettinato en una reunión en Casa Rosada, Homero, hermano de la panelista de Radio con vos, volvió a referirse al tema este lunes por la noche, hizo un chiste sobre la controversia que rodeó nuevamente a su familia e ironizó sobre las acusaciones.

“Yo sé por qué es todo este apoyo”, cuestionó en medio de un show en vivo que realizaba el canal de streaming Olga en el Movistar Arena. “ Pero igual prefería una hermana carpintera, una que labure en una Shell en la Ruta 9 ″, lanzó entre risas el conductor.

Tras ello siguió: “La voy a visitar, está con los nenes y el marido, está todo bien. ‘¿Qué hiciste el finde?’. ‘Fuimos a ver Intensamente 2′. ‘¿Qué comemos?’, ‘Unas albóndigas con arroz’. ‘¿Conocés a algún presidente?’, ‘No’. Bárbaro”. De esta forma, el humorista satirizó las fuertes críticas que recibió su hermana en los últimos días y le bajó la importancia a la denuncia por amenazas que él mismo hizo este lunes por la mañana. “Puta que lo parió. Una acidez tengo acá”, marcó al señalarse el estómago.

Previo a esto, Pettinato había hecho un descargo en el programa en el que participa de la señal de streaming, Sería increíble, junto con Nati Jota, Damián Betular y Eial Moldavsky. Allí, se tomó unos minutos para hablar de lo sucedido, para mostrar las agresiones que recibió en las redes y para defender a su hermana.

“Las imágenes que se volvieron virales no fueron tomadas durante la pandemia sino ocho meses más tarde. Mi hermana no cometió ningún delito y es dueña de sus actos. Para alguien puede ser inmoral o puede no gustar que suceda, pero son cosas que pasan”, explicó.

Y sumó: “Cada uno de nosotros entiende que cometemos errores y a veces merecemos las represalias. Lo que me da mucha pena es que algo que era defender a una mujer golpeada y abusada como Fabiola [Yañez], solidarizarnos y entender que está pasando un momento terrible, se transformó en una cacería de brujas contra mujeres. Todo esto es violencia contra la mujer y no está bueno que desde los medios agitemos eso”. Además, resaltó que su hermana “es una buena persona que ayudó a todos sus amigos y a su hermano” y que es “el pilar de la familia”.

En la misma línea, reveló que durante el fin de semana recibió numerosas amenazas, luego de que se conocieran los videos de su hermana. “Recibí todo tipo de agresiones, las cosas en redes sociales se van de las manos; balas, baúles de Falcon, me dijeron que iban a empalar a mi mamá en Plaza de Mayo”, dijo.

Homero Pettinato también habló en uno de los programas de streaming de Olga. Captura

La palabra de Tamara Pettinato

Tras cientos de testimonios y especulaciones, Tamara Pettinato rompió el silencio y sostuvo que el video junto al entonces presidente Fernández en el despacho de Casa Rosada correspondió a un almuerzo posterior a “una entrevista en el marco de un trabajo documental para la televisión china”. De esta forma, negó las acusaciones que marcaban que el encuentro ocurrió durante la pandemia de Covid-19.

“Luego de un breve silencio sentí la necesidad de aclarar algunas cosas. En los últimos días fui víctima de una campaña de hostigamiento producto de la publicación de un video de carácter privado en el que aparezco filmada por el expresidente Alberto Fernández. Las intenciones por las cuales se hace público y se difunde este material pueden ser muchas. No me voy a detener en eso”, escribió la panelista en su cuenta de Instagram.

Luego aclaró: “Las imágenes corresponden a un almuerzo que tuve con el expresidente luego de realizar una entrevista en Casa Rosada en el marco de un trabajo documental para la televisión china sobre las relaciones de ese país con la Argentina en enero del año 2022. No había restricciones sanitarias en ese momento”.

