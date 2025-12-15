Qué pasó entre Sofía Gonet y Homero Pettinato: estos fueron los explosivos chats

La relación entre Sofía Gonet y Homero Pettinato se convirtió en un escándalo público, luego de que ambos expusieran en las redes sociales capturas de pantalla de conversaciones privadas, que detallan la violencia verbal y emocional que existía entre ellos.

El origen de la disputa entre Sofía Gonet y Homero Petinatto

El escándalo comenzó cuando Sofía Gonet, conocida como “La Reini”, recriminó a Pettinato no tener contacto con ella durante casi un día después de que él fuera visto en un recital junto a una joven. Este episodio desató una disputa digital que escaló con acusaciones de acoso, manipulación y amenazas de ambos lados.

Homero Pettinato y La Reini volvieron a pelearse públicamente y revelaron violentos chats que se enviaron (Foto: Redes Sociales)

La cuenta de chimentos LoMasPopu aseguró que en ese concierto el humorista fue visto a los besos con la joven, quien tiempo más tarde, negó esta versión y afirmó que la joven es una amiga a quien quiere muchísimo y que no veía hacía 10 meses. Hasta entonces, la influencer y el conductor se veían, aunque se desconocía si habían vuelto oficialmente como pareja.

Los chats que difundió “La Reini”

La influencer expuso mensajes de Pettinato donde él le decía: “Te detesto. Quién te creés que sos para decirme tantas cosas. Qué peli te comiste”, a lo que ella le respondía: “Sos un mentiroso total, ya te saqué la ficha. Te despertás todos los días a las cuatro de la tarde porque te la pegás, sos un desastre total” y lo acusó de tener el síndrome de creerse “superior y más intelectual y culto y sos recontra pelot... y vago”.

Los chats que publicó Sofía Gonet contra Homero Petinatto (Foto: Captura de pantalla de Instagram @sofigonet)

Luego de la difusión de los mensajes, el conductor publicó un video en sus historias de Instagram y relató el presunto acoso que recibe de la influencer: “Bueno... otra vez Sofía está teniendo un ataque de locura y de violencia contra mí porque me sacaron una foto con una amiga ayer viendo a una banda y dijeron que estuve a los besos. No estuve a los besos, es una amiga que quiero muchísimo y que no veía hace diez meses”.

Sofía Gonet compartió la última conversación que mantuvo con Homero Pettinato vía WhatsApp (Foto: Captura de pantalla de Instagram @sofigonet)

“Entonces Sofía está exponiendo los chats más violentos que yo he tenido en mi vida porque me cansé que me diga cualquier barbaridad. Obviamente, le pedí disculpas automáticamente. Cuando yo digo ‘por lo menos no chupo p**as para estar en el Four Seasons, para pagar viajes, es porque ella me dijo: ‘me estoy co*iendo un millonario’. Porque me dice las peores cosas: ‘Me estoy gar**ando, me voy a co*er a este, no vales dos mangos, drogadicto de m..., falopero, poco hombre, basura, no te quiere nadie, no tenés talento, no tenés humor, tu trabajo es una mierda’” explicó el hijo de Roberto Pettinato.

El descargo de Homero Pettinato sobre Sofía Gonet

En la misma línea aseguró: “Yo sinceramente la sigo amando y soporté de todo. Todo tipo de manipulaciones, controles, amenazas de muerte, amenazas de prenderme fuego el departamento, amenazas de escracharme públicamente inventando cosas, amenazas de inventar chats. Pero uno siempre cree que la otra persona va a cambiar o que son momentos de ira y que no son verdades”.

“Lo último que quería decir es no quería exponerme, ni exponerla a ella, ni los chats, porque para mí ella tiene un problema y yo la amo. No lo puedo evitar. Pero también tengo mucho miedo de las cosas que pueda inventar y decir ahora para que yo no trabaje más y se me vaya la carrera a la mi**da. Que se me caiga todo lo que construí y siendo una buena persona. Publico todo esto para que me crean y lo que estuve viviendo” concluyó el conductor de Olga.

Homero Pettinato compartió mensajes que recibió de Sofía Gonet (Foto: Capturas de pantalla Instagram @homeropettinato)

La respuesta de Sofía Gonet

Tras el descargo de Pettinato, La Reini respondió en Instagram. La influencer subió una foto de un desayuno con un meme que decía: “Yo tomándome un tecito para relajarme después del brote psicótico, violento, depresivo, ansioso, maníaco y autodestructivo de mi vida”.

La foto que publicó Sofía Gonet, tras difundir los chats con Homero Petinatto (Fuente: Instagram/@sofiagonet)

Una hora después, la joven publicó una imagen de una caja de pastillas, acompañada por la frase: “La verdad siempre triunfa”, una publicación que aludió a la sugerencia de Pettinato de que ella necesita ayuda psicológica. Más tarde, Gonet fotografió su bañera a punto de iniciar un baño de inmersión.

El llamativo posteo de Sofía Gonet tras las declaraciones de Petinatto (Fuente: Instagram/@sofiagonet)

Las declaraciones en los Martín Fierro

Horas después, el humorista reapareció en la alfombra roja de los Martín Fierro del Streaming, donde fue entrevistado junto a su compañero Elial Moldavsky y expresó: “Me podés decir lo que quieras, pero mentiroso no”.

Al ser consultado por Marti Benza, conductora en Olga, sobre cómo estaba, respondió: “Estoy en una nube de estabilizadores de ánimo que son bárbaros, después te paso la data, pero mañana un bajonazo…” y agregó: “Fue un episodio muy triste, feo. Los que me conocen saben que no soy Wanda, no me gusta exponer el escándalo y la vida privada. Pero no me quedó otra, contraataqué y la pasé como el o***”.

Gonet, quien también participó en la ceremonia como conductora, se refirió al límite. Ella dijo: “Siempre al límite, todo puede salir mal”, sin precisar si hablaba de su look o del escándalo.

