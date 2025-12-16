El descargo de Sofía Gonet tras la polémica de los chats con Homero Pettinato

En medio de la fuerte polémica generada por los chats que involucran a Sofía Gonet, más conocida como ‘La Reini’, y Homero Pettinato, la influencer se cansó de las críticas y realizó un extenso descargo en sus redes sociales, donde expuso detalles de su vínculo con el humorista y dejó sorprendidos a sus seguidores.

Sofía Gonet, conocida como La Reini, realizó un fuerte descargo en que se defendió de las acusaciones (Foto: Captura Instagram/@sofiagonet)

“Aparezco. Después de estar siendo cancelada por más de tres días enteros por todo un país, y por todos los medios de comunicación, diciendo que soy violenta, que soy psicópata, que debería estar internada o presa. Recibiendo millones de mensajes de que ojalá me maten, ojalá me cag*** a piñas, ojalá me internen”, comenzó el reel que publicó en su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de 900.000 seguidores.

En ese sentido, se defendió de las acusaciones por minimizar un tema serio: “Se ve que todo esto no es violencia, y también se ve que ustedes pensaban que yo era Sarah Kay o el Dalái Lama. Quiero decirles que yo jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan importante como esa”.

A su vez, profundizó en la dinámica de su vínculo con Pettinato: “Reconozco que me dejé llevar por la idea del amor romántico. Me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias, que necesita ayuda, y yo eso no lo quiero".

Sofía Gonet y Homero Pettinato, una relación que no terminó de la mejor manera (Foto: Instagram/@sofiagonet @homeropettinato)

Gonet aseguró que la incapacidad para manejar esa situación fue lo que hizo escalar la toxicidad: “Yo no quiero juzgar, pero eso mismo era lo que desencadenaba un montón de situaciones y actitudes que yo no sabía manejar, y nunca supe cómo manejarlas. Saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya... Obviamente, la dinámica jamás iba a funcionar, y por eso cada vez fue escalando y escalando más la toxicidad, hasta terminar en esto, en mostrar nuestras peores miserias".

Finalmente, admitió que ambos se metieron en un ciclo tóxico que la llevó a expresarse de manera hiriente: “Fue una relación que tendría que haber terminado desde el minuto cero. Es verdad que nos metimos en un círculo vicioso. Dije cosas horribles que a mí me daba mucha bronca. Esforzarme tanto y sentir que daba tanto y recibir desprecios, destratos, desplantes, mentiras“.

Tras relatar su experiencia, hizo un llamado a sus seguidoras para poner en perspectiva lo sucedido. “Puntualmente, mi vínculo, y de lo que se está hablando, porque parece que es agenda importante hoy, es un circo y no es importante. Es un show de dos personas totalmente privilegiadas. Violencia de género es la que sufren otras personas“, aseveró.

Luego, aprovechó para dejar un consejo sobre las expectativas en las relaciones: “Tengo la oportunidad de decir algo un poco menos pel*****. Por una vez en la vida les digo que no existe el clean look, no existen las clean vidas, no quieran instalar las clean relaciones“.

Gonet se solidarizó con sus seguidoras y las alentó a cambiar su enfoque: “Todas somos cornudas, todas somos maltratadas, a todas nos dicen pu**, a todas nos dicen hija de pu**. Mientras la inquisición me prende fuego, el consejo que le doy a mis seguidoras que todavía me bancan es que descentralicen el amor y descentralicen a los hombres de sus vidas“.

Sofía Gonet y Homero Pettinato cuando se mostraban enamorados (Fuente: Olga)

Para terminar, la influencer reiteró que si bien ella fue violenta, no fue la única: “Obvio que no hay que ser violento, obvio que no hay que put*ar, obvio que no hay que amenazar a nadie. Y cuando algo no va, y te das cuenta de que no va, salir de ahí y cortar de raíz la relación. No dejar que escale... Es lo último que voy a hablar de este tema”.

“Es verdad que yo fui violenta, también es verdad que mi ex fue violento. También es verdad que los canales de streaming fueron violentos. Todos los medios televisivos fueron violentos. La gente que me escribió a mí, la gente que le habrá escrito a mi ex. Hay violencia por todos lados. El tema ya está cerrado de ambas partes", concluyó.

El descargo de Homero Pettinato contra Sofía Gonet

Tras las palabras de ‘La Reini’, desde A la tarde (América TV) se acercaron en busca de la palabra del conductor de Olga. Pese a que no quiso salir en vivo, le envió su testimonio a Oliver Quiroz a través de WhatsApp y no se guardó nada.

“Es todo absolutamente mentira, nunca fui infiel”, expresó. Acto seguido, se refirió a las acusaciones de su expareja sobre las posibilidades de haberla contagiado de una enfermedad sexual. “Tengo análisis de sangre hace un mes y soy totalmente sano”, subrayó.

Homero Pettinato rompió el silencio sobre cómo transita este difícil momenot (Foto: Captura TV)

Además, él también quiso dejar en claro que nunca ejerció violencia contra la influencer: “Nunca fui violento. Lo único que hice fue alejarme porque sufría maltratos y así me va... Es una persona cegada por el odio y la maldad”.

Homero Pettinato rompió el silencio tras el descargo de Sofía Gonet

Pero eso no fue todo. El hijo de Roberto Pettinato se animó a hablar de sus adicciones: “Y si soy adicto a la marihuana, me da vergüenza que todos me digan falopero”.

“Estoy siendo violentado por todos los frentes, soy franco, solo quiero cortar con el vínculo y seguir con mi vida. Ya no me importa lo que quede. Tengo elementos de sobra para demandarla, pero no lo haré. Solo quiero que se termine la violencia”, completó.