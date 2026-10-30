Homero Pettinato y Sofía “La Reini” Gonet hablaron tras la liberación del acosador: “Volví a tener botón antipánico”

Después de pasar un mes internado en un centro de salud mental de Junín, este jueves se conoció la noticia de que Hernán Claudio Di Carlo, conocido como Hernán Bloquero, el acosador de Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato, fue liberado. A raíz de esto, los protagonistas rompieron el silencio ante los medios para referirse a la externación del implicado y al dispositivo de seguridad dispuesto por la justicia.

Hernán Bloquero acosó durante años a Homero Pettinato y Sofía Gonet a través de las redes sociales; incluso, se apersonó en OLGA, donde el conductor trabaja

Primero, fue la influencer la que habló este viernes con Desayuno Americano (América TV), donde detalló cómo se enteró de la novedad y el operativo de resguardo en torno a su vivienda. Gonet explicó que no recibió una notificación judicial directa, sino que tomó conocimiento por medio de sus seguidores: “Yo me enteré por Instagram porque una chica me mandó fotos de que andaba en Junín y me mandó como que ya volvió a subir historias”.

La reacción de Sofía Gonet tras la liberación del acosador: “Volví a tener botón antipánico”

En cuanto a su estado actual y su seguridad personal, afirmó: “Yo estoy tranquila, tengo el botón antipánico, tengo custodia policial constantemente, todo en toda mi cuadra, o sea, estoy bien”. Asimismo, remarcó la importancia de que continúe con supervisión médica: “Espero que esté bajo tratamiento porque es una persona que tiene que estar medicada, o sea, porque no creo que esté en este plano directamente”.

Al ser consultada sobre las medidas de protección y la situación de Pettinato, expresó: “Yo creo que lo importante acá es que la policía se encargue de mantenernos seguros a los dos y, obviamente, que no vuelva a suceder el episodio de lo que pasó en Olga. Yo creo que debería tener el botón antipánico”.

Por su parte, el conductor dialogó con La mañana de Lape (América TV) tras conocerse la noticia. Al igual que su expareja, se enteró del beneficio otorgado por la justicia a través de las plataformas digitales. “Por redes sociales. Todo el mundo escribiéndome ahí: ‘Va por vos, Homer’”, aseguró.

Homero Pettinato rompió el silencio tras la liberación de su acosador (Foto: Captura TV)

Sobre la situación procesal y la salud del agresor, Pettinato manifestó: “Siento que la primera vez que yo lo denuncié, uno sabe cuál es la sensación... Me parece que era una persona que solo no estaba midiendo sus consecuencias y que necesita tratamiento y está en tratamiento. Me notificaron que está en unas salidas transitorias, como en Hospital de día”. En ese sentido, agregó: “Tampoco pretendía que por hacerme esto esté encerrado toda la vida. Siempre y cuando puedan monitorear que esté en tratamiento y que no sea peligroso para nadie, para mí está bien”.

Qué dijo Homero Pettinato tras la liberación del acosador

Respecto a las herramientas de prevención otorgadas, confirmó la restitución del sistema de alerta: “La Policía de la Ciudad me avisó que tengo de nuevo el botón antipánico”. Sin embargo, prefirió descartar una consigna policial física permanente: “Tenerlos todo el día ahí con vos siguiéndote a todos lados a mí me da cosa. Si se pone peligroso, obvio que sí, pero sinceramente creo que no es una situación de peligro”.