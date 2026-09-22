Rompió el silencio el acusado de acosar a Sofía Gonet y amenazar a Homero Pettinato

La denuncia que realizó Homero Pettinato este lunes por acoso dejó al descubierto el hostigamiento que sufre desde hace una década Sofía Gonet, más conocida como ´La Reini’. Es que el hombre que se apersonó en las inmediaciones de Olga, canal de streaming del que el conductor forma parte, es el mismo que le envía reiterados mensajes a la influencer durante la última década. En medio del escándalo, el acosador en cuestión rompió el silencio.

La denuncia que realizó Homero Pettinato este lunes por acoso dejó al descubierto el hostigamiento que sufre desde hace una década Sofía Gonet (Fuente: América TV)

Durante la entrevista telefónica con Pablo Layus para el ciclo televisivo Primicias Ya (América TV), Hernán Bloquero -como se hace llamar- intentó justificar su presencia en las inmediaciones del canal y negó las acusaciones de hostigamiento. En primer lugar, se refirió a los tatuajes que tiene en su cuerpo: “Yo no me los hice ni por fanatismo ni por admiración, y mucho menos por obsesión”; y aclaró que se los hizo porque “fue una promesa” relacionada con su plano privado.

La amenaza a Homero Pettinato y su testimonio

Asimismo, el entrevistado rechazó categóricamente las etiquetas que le impusieron en los medios: “Yo no soy ni obsesivo, tampoco fanático ni admirador; yo lo he dicho millones de veces en mis historias”. Sin embargo, al ser consultado sobre el violento video donde se lo ve hacer un gesto amenazante hacia Homero Pettinato, reconoció que reaccionó de esa manera debido a un cruce previo en redes sociales: “Todo el mundo sabe que, sea quien sea, sea famoso, sea la reina de Inglaterra, sea quien sea, que se mete con los tatuajes que yo me hice por Sofi Gonet, sabe que yo salto enfurecido”.

El acosador de Pettinato y Sofía Gonet rompió el silencio (Foto: Captura TV)

Sobre su visita a la Ciudad de Buenos Aires, el hombre oriundo de Junín aseguró que su paso por la zona no fue planeado: “Estaba de casualidad, sí, estaba, fui a pasear, fui a pasar la primavera (...) y andaba por la zona ahí de Palermo Hollywood y de casualidad porque pasé por ahí, sin darme cuenta”. Por último, ante la consulta sobre la denuncia penal en su contra y la posibilidad de presentarse a declarar este viernes, concluyó: “Yo estoy dando mi versión, o sea, yo ahora no me encuentro en Buenos Aires”.