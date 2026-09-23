El acosador de Sofía Gonet y Homero Pettinato se quebró en llanto: “No quiero saber más nada”

La denuncia que realizó Homero Pettinato este lunes por acoso dejó al descubierto el hostigamiento que sufre desde hace una década Sofía Gonet, más conocida como ´La Reini’, y destapó un nuevo escándalo mediático. Luego de que este martes el sujeto en cuestión rompiera el silencio, en las últimas horas volvió a referirse a la situación y sorprendió a todos con sus declaraciones.

Sofía Gonet y Homero Pettinato, hostigados por el mismo hombre (Foto: Instagram/@sofiagonet @homeropettinato)

Nuevamente, en diálogo con Pablo Layus para el ciclo televisivo Primicias YA (América TV), Claudio Hernán Di Carlo, conocido como Hernán Bloquero, aseguró tajante: “No quiero saber más nada, tampoco”.

Visiblemente quebrado, el acusado reconoció que atraviesa un momento difícil a raíz de la exposición pública del caso y justificó su prolongada obsesión al expresar ante el cronista: “¿Cómo no me voy a poner mal por la mujer que llevo siete veces en mi piel?”.

Hernán Bloquero se quebró al hablar con Pablo Layus (Foto: Captura TV)

Asimismo, en medio de su descargo, confirmó que planea dar marcha atrás y pedir perdón de manera pública, aunque intentó trazar diferencias: “Yo le voy a pedir solamente disculpas a la Reini”. Sin embargo, reconoció que las personas de su entorno le sugirieron un cambio de postura respecto al conductor y humorista, ya que le aconsejaron disculparse con Homero.

Por último, Bloquero adelantó cuáles serán sus próximos pasos legales y personales para intentar calmar las aguas tras el repudio generalizado: “Yo para la semana que viene voy a ver si voy para la comisaría, la 14B, a aclarar todo esto”. En esa misma línea, cerró con una advertencia sobre su estado mental: “Hasta que esto no se termine, yo no voy a poder estar tranquilo”.

Cabe recordar que todo comenzó el lunes cuando un hombre se presentó en la puerta del canal y, mientras Homero estaba al aire en Soñé que volaba, el sujeto le realizó un gesto que interpretó como una amenaza de muerte.

La amenaza a Homero Pettinato y su testimonio

Visiblemente afectado, contó lo que acababa de pasar al aire y desató la polémica. Horas más tarde, a través de una serie de historias de Instagram, el conductor confirmó que radicó la denuncia correspondiente ante la Policía. “Obviamente, hice la denuncia en la policía, normal, como cualquier hijo de vecino, lo que hay que hacer cuando te pasa este tipo de cosas”, aseveró. A su vez, este miércoles Sofía Gonet realizó también una denuncia.