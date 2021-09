El filoso tuit de Horacio Cabak tras los cambios en el gabinete: “Se rindió”

Los anuncios de cambios en el gabinete nacional sacudieron la agenda política. En las redes, la decisión de Alberto Fernández tras la crisis que desató el resultado de las PASO 2021 fue el eje de todos los debates. Además de decenas de memes que se viralizaron en las últimas horas, algunos referentes de los medios de comunicación se pronunciaron sobre el tema. Entre ellos, el conductor Horacio Cabak fue uno de los que publicó una serie de duros tuits cuestionando las modificaciones en el equipo del Gobierno.

Luego del alud de renuncias y de la publicación de la fuerte carta de Cristina Kirchner, donde la vicepresidenta apuntó contra el núcleo duro de Fernández y le exigió respuestas al mandatario, el viernes por la noche el Presidente confirmó los nombres de los nuevos ministros. En un comunicado emitido por Casa Rosada, subrayó el trabajo realizado por los funcionarios salientes y habló del compromiso de quienes asumen el próximo lunes.

“Esto parece un intercambio de prisioneros de guerra...”, tuiteó Cabak sobre la interna en el Frente de Todos. Minutos más tarde, escribió: “Finalmente no hubo intercambio. Se rindió”. Por último, el expanelista de Polémica en el bar concluyó con una reflexión: “No aceptó ninguna de los que le renunciaron. Pidió las que no le habían renunciado. Leelo de nuevo”, comentó en su perfil de Twitter.

Finalmente no hubo intercambio.

Se rindió. — Horacio Cabak (@HoracioCabak) September 18, 2021

No aceptó ninguna de los que le renunciaron.

Pidió las que no le habían renunciado.



Léelo de nuevo. — Horacio Cabak (@HoracioCabak) September 18, 2021

Cambios en el gabinete: quiénes entran y quiénes salen tras los anuncios

De acuerdo con el comunicado oficial, Juan Manzur fue designado como Jefe de Gabinete de Ministros en reemplazo de Santiago Cafiero quien, a su vez, pasará a estar al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que encabezaba Felipe Solá. En tanto, Aníbal Fernández sustituirá a Sabina Frederic en el Ministerio de Seguridad, mientras que Julián Domínguez estará en Ganadería, Agricultura y Pesca, en lugar de Luis Basterra.

Además, Jaime Perzyck quedará a cargo de la cartera educativa que hasta ahora lideraba Nicolás Trotta. Daniel Filmus, por su parte, reemplazará a Roberto Salvarezza en Ciencia y Tecnología. Finalmente, Juan Ross (secretario de Comunicación y Prensa) ocupará el puesto de Juan Pablo Biondi.

Los ministros que mantendrán sus cargos son: Eduardo “Wado” De Pedro (Ministerio del Interior), Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Carla Vizzotti (Salud), Martín Soria (Justicia y Derechos Humanos), Claudio Moroni (Trabajo, Empleo y Seguridad Social), Matías Lammens (Turismo y Deportes), Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat), Jorge Taiana (Defensa), Juan Cabandié (Ambiente y Desarrollo Sostenible), Alexis Guerrera (Transporte), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad) y Tristán Bauer (Cultura).