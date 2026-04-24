Jack Nicholson reaparece en su cumpleaños gracias a una foto de su hija Lorraine

Lejos de Hollywood y de la vida pública, Jack Nicholson celebró sus 89 años. Aunque el festejo fue íntimo y rodeado de familiares y amigos, su hija Lorraine Nicholson compartió en sus redes sociales una imagen que revela cómo está hoy el mítico actor.

La actriz y directora usó las historias de Instagram para homenajear al actor con una imagen antigua y otra actual. En la primera, se lo ve joven, con una remera roja de una famosa marca de gaseosa, recostado en un sillón y fumando un puro. “¿89?”, escribió. En la segunda Nicholson aplaude y sonríe en lo que parece ser la previa a la aparición de la torta. En segundo plano, Joni Mitchell también aplaude. “¡89!”, completó la idea. Lorraine Nicholson tiene 36 años y es la hija de Nicholson y la actriz Rebecca Broussard.

La foto retro que compartió Lorraine Nicholson de su padre

Así está hoy Jack Nicholson

Un ícono ¿retirado?

Si bien mantuvo un perfil bajo en los últimos años y hace ya más de una década que se retiró de la actuación, Nicholson todavía se le considera uno de los mejores intérpretes de su generación. Sigue siendo el actor masculino más nominado a los premios de la Academia, que lo convirtieron en ganador de tres estatuillas doradas por sus papeles en Atrapado sin salida (1975), La fuerza del cariño (1983) y Mejor… imposible (1997). Su aparición cinematográfica más reciente fue en la comedia romántica de 2010 ¿Cómo saber si es amor?, junto a Reese Witherspoon, Paul Rudd y Owen Wilson.

La última aparición pública de Nicholson, luego de grabar un especial de Saturday Night Live Instar Images/The Grosby Group

En diciembre del año pasado James L. Brooks —el último en dirigirlo— deslizó la posibilidad del regreso del actor a la gran pantalla. Brooks y Nicholson no solo trabajaron juntos en una gran cantidad de oportunidades, sino que, además, con los años construyeron una sólida amistad. “No creo que haya parado”, le aseguró el director a People. “Quiero decir, ha recibido guiones, los está leyendo, y estoy seguro de que los veremos”, sumó.

Luego de la inesperada información, Brooks habló de su admiración por el protagonista de El resplandor. “Lo quiero —es Jack. Es Jack Nicholson, por Dios. ¡De verdad es Jack Nicholson! Voy a verlo y pasamos muy buenos momentos. Nos ponemos al día, nos encontramos cada tanto. Es un hombre increíble. Es un gran artista; pinta realmente muy bien. Es un atleta, es una persona muy leída y una figura fascinante, monumental”.

En una escena de El resplandor: Nicholson en la piel de Jack Torrance, un escritor en apuros y alcohólico en recuperación

El recuerdo de Lara Flynn Boyle

Otra figura que habló de Jack Nicholson en los últimos años y puso en duda su retiro fue Lara Flynn Boyle. La protagonista de Twin Peaks, quien vivió con el artista un romance muy mediático, recordó en una entrevista que brindó en 2024 esa relación y confió en que aún estaba en contacto con él.

“Jack Nicholson fue una gran parte de mi vida”, dijo la actriz a People. La pareja comenzó en 1999, tuvo varias idas y vueltas y terminó de forma definitiva en 2006. Al principio de la relación, él tenía 64 años y ella 31. La última vez que se los vio juntos fue en unas vacaciones en Saint-Tropez. Pocos meses después, ella lo dejó y se casó con su actual esposo, el inversor y desarrollador inmobiliario Donald Ray Thomas. “Fueron siete años de buenos momentos, siete años maravillosos”, repasó y confesó que si bien no se ven, aún mantienen el contacto.

Jack Nicholson y Lara Flynn Boyle, en 2001

Sobre la actualidad de su ex, Boyle habló con ternura y admiración: aseguró que está “haciendo magia”. Si bien Nicholson no filma desde 2010, Boyle fue contundente en relación con el presente profesional de su antiguo amor: “Nunca se ha retirado”. “El mundo de Jack siempre está aquí. No hay retiro para el mundo de Jack. Nunca”, agregó sin decir más.

Antes de salir con Nicholson, Boyle mantuvo una relación con su excoprotagonista de Twin Peaks, Kyle MacLachlan, así como con el exintegrante de Saturday Night Live, David Spade. En 2015, Spade reveló en una charla con un periodista de Details cómo comenzó la relación de Boyle con el célebre intérprete: “Nicholson le pidió salir a Lara Flynn Boyle en frente mío, mientras todos estábamos fumando”.

Boyle retomó aquella anécdota y aseguró que las cosas no sucedieron tal como las relató Spade. “Creo que a ciertas personas les gusta embellecer eso para obtener publicidad”, aclaró. “Eso nunca sucedió. Nunca sucedió”, cerró, contundente.