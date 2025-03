Horacio Cabak. Su nuevo desafío en la noche de los sábados, por LN+: “Tenemos la misión de resumir un país difícil de resumir”

El conductor estrenará, este sábado, +Que ver, un nuevo formato en vivo donde repasará los hechos más salientes de la semana; estará acompañado por Alejandra Maglietti y Gabriel Oliveri

En un año de intensa actividad laboral, este sábado Horacio Cabak sumará una nueva responsabilidad como conductor posicionándose al frente de +Que ver, una suerte de resumen de la actualidad semanal que se verá por la señal de noticias LN+ a partir de las 21 .

Cabak apela a una simbología bien gráfica para explicar la idea en torno al flamante espacio: “ El programa será como el árbitro que pide el VAR . Podremos analizar la actualidad desde otro lado, mirando desde un ángulo distinto, en cámara lenta, con algo de malicia y humor”.

El periodista anticipa que +Que ver “será un resumen picadito de la semana con el código del sábado a la noche. Con rigurosidad, pero divertido, relajado, pensando en la gente que durante la semana no puede ver la tele y tendrá con nosotros la posibilidad de revisitar todo lo que sucedió a nivel informativo”.

Horacio Cabak, que el año pasado pisó fuerte en las mañanas de los fines de semana de LN+, este año redobló la apuesta y asumió la conducción de Buen día, Nación, de lunes a viernes, de 9 a 12 . Además, lidera Cabak 107.9, de lunes a viernes de 13 a 16 por la frecuencia de El Observador, la estación radial y de streaming creada por Luis Majul.

“Hay algo de exceso de trabajo, pero no me quejo”, reconoce, agradecido. “+Que ver es una idea que, hace mucho tiempo, tuvo Luis (Majul). Va a estar buenísimo el programa”, se entusiasma Cabak y recuerda la directriz que recibió de parte de los responsables de la programación del canal: “Queremos un programa que resuma la actualidad, pero con tu onda”.

Junto a Cabak estarán Alejandra Maglietti, histórica en el panel del programa Bendita de elnueve, y Gabriel Oliveri, reconocido relacionista público al frente de uno de los hoteles más sofisticados del país. Dos muy buenos profesionales de raigambre bien diferente.

“Ale Maglietti es abogada, tiene opinión formada, la quiero mucho. Además, su primer trabajo en televisión lo hizo conmigo en Acoso textual”, recuerda el conductor. En cuanto a Gabriel Oliveri, Cabak asegura: “Tenemos gran dinámica y maneja una visión complementaria”. Oliveri ya trabajó con el conductor en el formato de los fines de semana que salió al aire el año pasado.

Su propia vereda

-¿Cómo fue el tránsito que te llevó hacia la actividad periodística vinculada a los temas de actualidad y política?

-En pandemia, opinaba en las redes sociales y gente como (Luis) Majul se fijó en lo que decía, al punto que me terminó invitando a su programa. Como funcionó bien, Esteban Talpone me llamó para LN+ .

-¿Cómo lograron congeniar los deseos tuyos con los del canal?

-Yo decía “me gustaría estar de panelista a la noche” y me ofrecieron hacer un noticiero a la mañana durante los fines de semana... LN+ y LA NACION son marcas con mucho prestigio. Esta era la oportunidad que estaba esperando .

-Te encontró en un buen momento de madurez.

-A los veinte no lo hubiera podido hacer.

-Está muy claro en qué lugar ideológico estás parado. ¿Te ha traído alguna consecuencia?

-Si me pongo a leer lo que dicen sobre mí en las redes sociales…

-¿De qué te acusan?

- Dicen que estoy ensobrado por todos, menos por el kirchnerismo.

-¿Duele?

-Siempre dije lo mismo, no tengo archivo que me condene . Mi idea de país y sociedad siempre fue la misma. No tengo una ideología política, soy pro anticorrupción . La corrupción se critica siempre, no tiene partido político. Odio el “tongo” y la violencia. Siempre fui critico de las mismas cosas. No tengo miedo a contradecirme, siempre opiné lo mismo.

-Tu actual rol conlleva un peso específico.

-Pienso lo que voy a decir, tengo que ser más cuidadoso, ya que lo que digo impacta y, además, estoy en un medio importante. Desde ya, nadie me condiciona con “esto sí o esto no”, en el canal no me dicen lo que tengo que decir, valoraron mi opinión. Y agradezco a LN+ la oportunidad de, a dos semanas de estar al aire, haber podido entrevistar al presidente Javier Milei. Fueron cuarenta y cinco minutos en vivo, sin lista de preguntas preacordadas, sin red. Luego llegó la entrevista al ministro de Economía.

Horacio Cabak tuvo un paso por la carrera de Arquitectura, pero su título es de “maestro mayor de obras”. Sin embargo, hizo carrera como modelo, en pasarela y publicidad gráfica, principalmente. Luego fue cronista “de calle” en programas frescos y, finalmente, se convirtió en conductor de formatos de entretenimientos e interés general.

Si ese derrotero ya implicaba unos cuantos volantazos, la temporada pasada, casi pisando los 50 años -edad que ya cumplió-, se sumergió en la conducción de espacios netamente periodísticos a través de una propuesta de la señal de noticias LN+ que no le fue indiferente y que supo capitalizar.

“Una vez, Adolfo Castelo me cruzó y me dijo, antes de convocarme a trabajar con él, ´yo te sospecho´” . Con aquella frase, el recordado periodista -mordaz e inteligente- dijo que percibía potencial en Cabak.

“Evidentemente, en LN+ también ‘sospecharon’ y me llevaron por un nuevo camino”, afirma el hombre nacido en Olivos, criado en Monte Grande y que hoy vive en Pilar.

La información, un ámbito que el conductor disfruta y donde no evita brindar sus opiniones con una mirada propia de la realidad Soledad Aznarez

-Está claro que el tono de +Que ver será distendido.

-Sí, pero también abordaremos temas ásperos donde el humor no tendrá protagonismo. La idea es que la gente, al vernos, pueda decir “mirá lo que me perdí”, que viendo el resumen puedan entender algún tema que les quedó colgado o relativizar otros a partir de la sucesión de hechos concatenados. Lo de (Santiago) Caputo y (Facundo) Manes (discusión fortísima en un pasillo del Parlamento) fue casi un cariño viendo lo que pasó esta semana en el Congreso.

-Materia prima no le faltará a +Que ver.

- Tenemos la misión de resumir un país difícil de resumir .

El nuevo formato saldrá en vivo, para que la agenda informativa no quede desactualizada: “En Argentina, también los fines de semana sucede de todo”.

Hasta llegar a la conducción televisiva, Horacio Cabak transitó todo el escalafón que impone el medio LN+

Nada forzado

-Tu tránsito de modelo a notero de calle, conductor y periodista fue orgánico, nunca se te percibió desprovisto de herramientas para las nuevas aventuras profesionales ni forzado en los roles que te desafiaban.

-Mi carrera fue sucediendo a medida que iba creciendo, acumulando años y experiencia, y en ese tránsito aparecían otras inquietudes. No deseé ser modelo, pero sí busqué este presente .

Todavía estudiaba Arquitectura cuando fue a un asado familiar que cambiaría su vida. La anfitriona, amiga de sus padres, quedó impactada al ver su porte y no dudó en comentarle a su sobrina, quien fabricaba indumentaria, que ese muchacho desconocido bien podría servirle como modelo para promocionar sus prendas de diseño. “Al día siguiente me propuso desfilar y de ahí en más, no pararon de llamarme”.

-¿Te sedujo ese trabajo?

-No me divertía desfilar o sacarme fotos, pero me gustaba mucho lo cinematográfico de las publicidades y trabajar con directores de cine. Incluso, me mostraba tan compenetrado que me daban la licencia de mirar a cámara. A partir de eso arranqué a estudiar Publicidad, pero sabía que no duraría demasiado, tenía claro hacia dónde quería ir. En esa época, me invitaron a un programa de televisión y se dieron cuenta que podía hablar y decir dos ideas coherentes.

Allá lejos y hace tiempo, en su rol de modelo publicitario

Dar de nuevo

En 1994 fue convocado como modelo publicitario para conversar en El show creativo (Canal 13), el recordado ciclo de Juan Gujis. Coincidentemente, la ausencia del coconductor Julio Lagos permitió que Gujis posara su interés en él e intuyera sobre sus cualidades como conductor.

Fue un primer “yo te sospecho”, que luego se reafirmó cuando Adolfo Castelo lo convocó para que condujera con él el ciclo Gemelos (Azul TV). “Era mi ídolo en La noticia rebelde, lo respetaba mucho”. Luego llegarían otros espacios como 1, 2, 3 Out (Telefe), producido por Nicolás Repetto, a quien Cabak recuerda con respeto. “Me enseñó todo”, asegura. Pensando en los profesionales que lo formaron en la praxis televisiva reconoce: “Trabajé con gente muy generosa”.

Adolfo Castelo y Horacio Cabak, de tan distintos, parecidos MARCELO GOMEZ

Cabak hizo de todo, hasta que en 2012 inició la conducción de La jaula de la moda, el programa que repasaba -y criticaba- el outfit de los famosos en la señal Ciudad Magazine. “Cuando la televisión comenzó a cambiar, me refugié en este programa”, asegura.

-Siento que La jaula de la moda era un formato que te quedaba algo ceñido a tus aspiraciones profesionales. ¿Es así?

-Yo me formé en televisión en eltrece. Coco Fernández, de quien también aprendí mucho, me lo ofreció. Me dijo: “Está bueno, porque venís del mundo de la moda y también sos conductor”. Hubo momentos en los que me aburría, mi vida no es una pollera y un ruedo. Pero también me divertí, trabajé cómodo y nadie me molestó . Quizás duró más de lo que debía haber durado, pero no me arrepiento de haber estado allí. Ojo, tampoco es que en esos años me llamó mucha gente para trabajar. Probablemente no finalizó de la mejor manera , quizás fue injusto cómo terminó todo, pero tengo el Martín Fierro y no puedo renegar de La jaula… Aunque está claro que hoy no lo haría“.

Horacio Cabak desanda con orgullo su carrera profesional. “Aunque nunca falta el que dice ‘sos modelo y ahora te hacés el periodista’”, asegura.

-Un ninguneo sin sentido, prejuicioso.

-Además, fueron muy pocos años los que trabajé como modelo.

Horacio Cabak y el premio Martín Fierro, que entrega Aptra, otorgado por su labor en La jaula de la moda Gerardo Viercovich

-Alguna vez, ¿tuviste la sensación que debías revalidar títulos?

- Cuando entré a la televisión sentía que tenía que demostrar quién era, hoy me alcanza y me sobra con que el directorio de LN+ me haya elegido , sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de periodistas muy buenos que trabajan en nuestro país. Fue una validación. Que Carlos Pagni destaque una entrevista que hice yo, es todo . Por eso, a esta altura no me importa lo que digan, me entra y me sale por los oídos.

