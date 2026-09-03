Horacio Pagani fue operado de urgencia y habló desde la clínica en la que se encuentra internado

Horacio Pagani fue internado de urgencia en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT). El motivo se debió a que, después de realizarse un estudio de rutina, los médicos descubrieron que tenía la carótida tapada y decidieron colocarle un stent. La noticia revolucionó los programas de televisión y las redes sociales, por lo que, para llevar tranquilidad, el periodista deportivo decidió compartir un video en su cuenta de Instagram con el que explicó más detalles de su cuadro de salud.

“Hola, amigos. Aquí estoy. No es nada del otro mundo. Me pusieron un stent aquí en la carótida porque estaba tapada. Fue en un examen de rutina donde se vio esto y bueno, lo tuve que hacer. No es una operación muy grande, pero la tenía bastante tapada y eso puede traer consecuencias. Ya mañana seguramente me van a dar el alta. Estamos todos bien”, reveló en la grabación, en la que aún se lo podía ver con la ropa del sanatorio, como cualquier otro paciente.

El periodista deportivo reveló que en las próximas horas recibiría el alta para retirarse a su hogar (Foto: Instagram @soypagani)

Al pie del posteo escribió: “Gracias a todos por los saludos y la preocupación. Ya estoy en camino. Mañana, seguramente, tendré el alta. Abrazos para todos y todas”. Rápidamente, personalidades del mundo del espectáculo y el deporte le dejaron sus mensajes de cariño en este complicado momento. “Te amo Horacio. Vamos”, le dijo Edith Hermida. “Vamos, Horacito, amigo”, sumó Emiliano Coroniti. Mientras que Gastón Recondo lo cargó con humor diciéndole: “¡Dale, Horacito! ¡Dejate de buscar excusas y volvé a laburar!“.

¿A qué se debe la obstrucción de la arteria carótida?

La obstrucción de la arteria carótida suele producirse por la acumulación progresiva de placas formadas por grasa, colesterol, calcio y otras sustancias en sus paredes, un proceso conocido como aterosclerosis. Según el portal Mayo Clinic, estas arterias son fundamentales porque llevan sangre y oxígeno al cerebro y, cuando se estrechan de manera significativa, puede disminuir el flujo sanguíneo o desprenderse parte de una placa y provocar un accidente cerebrovascular (ACV).

Enfermedad de la arteria carótida explicada (Foto: Mayo Clinic)

Entre los factores que favorecen este problema se encuentran la edad, el colesterol elevado, la hipertensión, el tabaquismo y la diabetes. Cuando los médicos determinan que el grado de obstrucción lo requiere, una de las alternativas es colocar un stent, una pequeña malla que se introduce en la arteria para mantenerla abierta y facilitar el paso de la sangre, con el objetivo de reducir el riesgo de complicaciones. En el caso de Horacio Pagani, según la información difundida, la obstrucción fue detectada durante un estudio de rutina y el equipo médico decidió realizar este procedimiento.