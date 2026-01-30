El cruce entre Diego Leuco y Horacio Pagani que encendió la polémica: “No necesité un viejo que me ayudara”

En los últimos días, Horacio Pagani quedó en el centro de la escena tras realizar declaraciones que desataron una fuerte controversia en torno al lugar de las mujeres en el periodismo deportivo. Sus dichos provocaron una ola de cuestionamientos y críticas por parte de colegas, como Diego Leuco, quien se manifestó con dureza contra las palabras del histórico periodista.

En su programa de streaming Antes Que Nadie, por Luzu TV, Leuco salió a respaldar a Morena Beltrán en medio de la polémica y apuntó directamente contra las declaraciones de Pagani. Al referirse al tema, fue contundente y sostuvo: “El problema está en haberlo puesto a Pagani en el lugar de idolatría en el que se lo puso. Él siempre fue así. Él era el jefe de mi papá en el diario Clarín y me contó que ahí se elegía los mejores viajes, los premios, todo”.

Diego Leuco cuestionó los dichos de Pagani y estalló la polémica (Captura: Instagram @luzutv)

Tras esas declaraciones, Horacio Pagani decidió responderle públicamente al conductor con un mensaje contundente. “No puedo permitir que cualquier perejil me falte el respeto...”, lanzó, visiblemente molesto, en un video que compartió en su cuenta de X. “Me mandaron un video donde me faltás el respeto y me agraviás. No sé en razón de qué, me he cruzado algunas veces y me has tratado con cariño y respeto pero acá me agraviaste”, expresó.

En el mismo descargo, Pagani repasó su extensa trayectoria y defendió su recorrido profesional. “Mi viejo era panadero, me hice periodista y este año cumplo 60 años en el oficio. No necesité un viejo que me ayudara a laburar de periodista. No te consumo, no me gusta en general, pero no es cierto lo que dijiste que dije de Morena Beltrán. Además, son opiniones mías. No me podés juzgar... además hablás de mi mala idolatría, ¿qué carajo es eso?”, mencionó, profundizando aún más la polémica.

Horacio Pagani le respondió a Diego Leuco y fue contundente (Captura: X @SoyPaganiok)

En su descargo, Horacio Pagani también se encargó de desmentir las afirmaciones de Diego Leuco vinculadas a la etapa en la que trabajó con su padre dentro del periodismo gráfico. En ese sentido, afirmó: “Decís que tu papá te contó que cuando laburaba en Clarín conmigo me elegía los mejores viajes y los premios... a lo mejor se olvidó de contarte que en el Mundial 78 me corría por todos lados para ver si lo podía hacer laburar en Clarín”.

Para cerrar, el periodista fue aún más contundente al dirigirse directamente al conductor, a quien cuestionó por su actitud. “Vos te hacés el canchero, hablás con suficiencia... tengo 60 años de periodista y si querés podemos arreglar esta cuestión dónde y cómo quieras. El punto es este: no agredas gratuitamente para hacerte el gracioso, pibe. No agredas, no te hagas el canchero. No tenés con qué”, lanzó, dejando en claro que el cruce entre ambos está lejos de apaciguarse.