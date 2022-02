Ingrid Grudke abrió su propia heladería: “Soy perito mercantil, así que algo de números sé”

Ingrid Grudke dio un nuevo paso en su vida profesional y, lejos de las pasarelas que la hicieron conocida, decidió dar un giro y dedicarse a la gastronomía.

En una entrevista a la radio Metro, Ingrid anunció la inauguración de una heladería en su Posadas natal, Misiones. “Mi pareja Martín (Colantonio) trajo este proyecto, es una franquicia de Lucciano’s, hay diferentes locales en todo el mundo. No puedo desvincularme y como me dijo de hacer esto, lo hicimos. Decir heladera suena despectivo, pero para mí es una empresa muy seria y multinacional, pretende ser el helado más importante del mundo”, comentó.

Ingrid Grudke y su pareja Martín Colantonio. Instagram

“Me interesó meterme en ese mundo y yo hice perito mercantil en el colegio así que algo de números sé. Me gusta desafiarme, acá ya dicen ‘la heladería de Ingrid’ y por supuesto me ven ahí, estoy acompañando a los empleados que trabajan en el local Estoy en el detalle de que todos se sientan importantes y no solo empleados. Observo a cada uno que esté bien con lo que hace y el público que vino hasta ahora se fue conforme con la atención y lo rico que son los helados”, detalló.

“Yo siempre me desafío y me genera mucha adrenalina. Soy una modelo internacional que trabajé en todo el mundo y volví a apoyar a la provincia. Acá hay mucho potencial y tenemos libertad, aunque sea difícil trabajar en la Argentina”, contó Grudke que hace un tiempo se instaló en la provincia del litoral argentino. La heladería abrió a comienzos de febrero frente al Balneario El Brete, y cuenta con más de 60 sabores diferentes y una amplia variedad de helados en palito. “Fue un éxito total, la gente sorprendida, feliz de disfrutar este espacio y de los ricos helados que vendemos”, concluyó.

La vida de Ingrid Grudke en Misiones

“En agosto del año pasado falleció mi papá y me vine a Misiones a acompañar a mi mamá y a mi familia, en este proceso, y ya me quedé hasta diciembre, que volví a Buenos Aires y luego a Mar del Plata porque mi novio es de allá. Estando en Posadas, mi novio decidió hacer un emprendimiento porque le encantó. Al principio nos quedamos un tiempo en la chacra en la que me crié: hasta los 12 años viví en la colonia Los helechos, la típica chacra misionera porque mis padres eran productores de yerba mate y té. Decidimos quedarnos porque todo es más relajado, hay pocos casos de Covid y hay protocolos, pero menos restricciones”, relató a LA NACION.

En relación con4 la posibilidad de regresar a la pasarela, Ingrid aseguró: “En su momento, algunas modelos me decían que siguiera todo lo que pudiera porque si te retirás y hacés otra cosa siempre te van a decir que sos modelo. Esta realidad cambió todo, es verdad, pero es la vida. Después de la pandemia va a ser distinto y yo voy a volver a desfilar. Hasta ahora fueron 26 años ininterrumpidos de trabajo como modelo y es un montón, pocas llegan a mi edad desfilando y trabajando de esta manera. Me gustan los desafíos, nunca forcé nada, me pongo metas y me dejo llevar y por eso hice teatro de revistas, comedias, ficciones y cine. Vivo el hoy y ahora, miro las oportunidades y no me lamento por lo que no pude hacer. El futuro lo construís vos”.