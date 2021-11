Ingrid Grudke habló en profundidad sobre su decisión de no ser madre: “No siento ese deseo”

Ingrid Grudke habló sobre los motivos que la impulsaron a tomar una decisión importante en su vida. La top model estuvo como invitada en Mañanísima (Magazine), el programa que conduce Carmen Barbieri, y allí habló sobre la posibilidad de casarse con su novio Martín Colantonio e hizo referencia a su decisión de no ser madre.

Ante la consulta de Estefi Berardi, una de las panelistas del ciclo, sobre cómo se siente al ver que muchas mujeres se identifican con su decisión de no gestar un hijo, Grudke explicó que fue algo que siempre lo supo. “Vaya a saber. Habría que preguntarle a un psicólogo. Nunca me psicoanalicé”, expresó entre risas.

Asimismo, dijo que no se siente “presionada” con la idea del mandato social sobre tener hijos. Al escucharla, Carmen Barbieri se sorprendió e indagó sobre la decisión de no gestar hijos ni ahora ni en futuro, a lo que la invitada le respondió: “No siento ese deseo”.

Ingrid Grudke explicó por qué no quiere convertirse en madre

En medio de la conversación también surgió una de las posibilidades que contempla la modelo y que podría ser una de las alternativas para tener un “rol de madre”: la adopción: “Está la opción. Eso no lo descarto”.

Por otra parte, la panelista del programa la indagó sobre la posibilidad de tener un hijo “para que la acompañe cuando sea grande”, algo que no le gustó mucho a la top model, quien tiene una opinión formada al respecto. “Es muy de egoísta tener un hijo para tener una compañía”. A su vez, explicó que esto también sucede al momento de pensar en una posible adopción. “Estamos en una época en que la libertad de cómo cada uno quiere ser, cómo quiere y puede vivir”, precisó.

Ingrid Grudke está en pareja con Martín Colantonio y contó que una de las posibilidades que contemplan es la adopción Instagram

Ingrid hizo hincapié también en los prejuicios que tiene mucha gente sobre las mujeres que deciden no tener hijos. En esa línea, sostuvo que esa mirada de la gente “no le pesa”.

“Sentí esa mirada. Lo dije hace poco y prestaron más atención a mi respuesta. Quizás en años anteriores yo lo decía y no le daban importancia; para mí era más práctico decir: ‘sí, algún voy a ser mamá' y no tener que dar tantas explicaciones, porque no tenía ganas. No siento ese deseo”, indicó.

Ingrid Grudke contó que no siente deseos de casarse y tener hijos (Crédito: Instagram @IngridGrudke)

Por último, y al hacer alusión a la posibilidad de formalizar su relación de pareja y pasar por el altar, también contó que es algo que no tiene planeado hacer: “Siempre sentí que el casamiento no era para mí”.