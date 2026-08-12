Insólito: se filtró el ganador de Operación Triunfo USA en plena final y arruinó la sorpresa

La primera edición de Operación Triunfo Estados Unidos, emitida por la señal Telemundo y grabada en Bogotá, llegó a su fin esta semana en un contexto sumamente accidentado que dejó más sombras que luces sobre la realización del formato. El programa, que ya arrastraba una trayectoria de apenas 35 días debido a índices de audiencia inferiores a lo esperado, cerró su ciclo con un blooper técnico que resultó ineludible para la audiencia global. Minutos antes de que la conductora Natalia Téllez hiciera oficial la victoria, el nombre del concursante Wandy Santana apareció impreso de forma legible en el cheque gigante de US$100.000 que reposaba sobre el escenario, a la vista de las cámaras y del público presente en el estudio.

Este descuido, que arruinó la tensión propia de cualquier final televisiva, fue rápidamente captado por los televidentes y viralizado en la red X, transformándose en el último capítulo de una serie de desajustes que persiguieron a la producción.

David Bisbal, quien formó parte del jurado durante todo el certamen, no pudo ocultar su asombro ante la situación. Según relató el propio artista español en una publicación en redes sociales, el error fue advertido por un integrante del público antes de la confirmación formal. “A mí me avisó un chico del público. Me quedé flipando”, reveló Bisbal con honestidad, tras haber intentado mantener la compostura mientras sostenía el trofeo destinado al ganador.

David Bisbal rompió el silencio en los comentarios de un influencer que habló al respecto de la final Captura Instagram (@palaozzz)

El paso de Bisbal por el programa estuvo atravesado por diversas complicaciones, donde más allá de su labor como juez, el cantante tuvo que afrontar la vivencia directa del sismo de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes pasado. A través de sus perfiles digitales, el artista narró el pánico inicial experimentado en la capital y su preocupación por las zonas del interior del país donde el fenómeno natural dejó más de 110 víctimas mortales.

“Haberse despertado esta mañana con ese temblor tan fuerte en Bogotá ha sido un poco de pánico al principio. Pero luego, ya me di cuenta en seguida de que, después de un minuto, aproximadamente, todo acabó”, detalló el cantante, quien además aprovechó la gala final para presentar un adelanto de su próximo álbum titulado Eternos, con la interpretación del tema El amar y el querer.

David Bisbal presentó su nuevo álbum titulado Eternos

La trayectoria de esta versión de Operación Triunfo estuvo marcada por otros incidentes notables, como el abandono de la concursante española Amalia Martos por motivos de salud y la expulsión disciplinaria de la participante Acuarela debido a un grave incumplimiento de las normas de convivencia. Estas situaciones, sumadas a la final anticipada por bajo rating, terminaron por consolidar una experiencia televisiva que no cumplió con las expectativas de la industria.

Tras el anuncio oficial de la victoria de Santana, quien superó a los finalistas Karol, Lalah, Leslie y Frankie, el programa bajó el telón y dejó tras de sí una estela de interrogantes sobre los estándares de producción aplicados en esta ambiciosa apuesta internacional, la cual será recordada más por sus fallas logísticas que por el desarrollo artístico de sus concursantes.