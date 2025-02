Pata Villanueva habló de su lucha por volver a caminar a cuatro años de sufrir un grave accidente: “Me rompí el cráneo”

Después de cuatro años de lucha y rehabilitación, Pata Villanueva reapareció y habló sobre su recuperación, tras el grave accidente doméstico que sufrió en 2021 en su casa de Punta del Este. La exmodelo y actriz relató su proceso de sanación, el apoyo incondicional de su familia y su esperanza de volver a caminar.

En aquel momento, la exvedette sufrió una fuerte caída de una escalera en su vivienda de Uruguay, lo que le provocó una fractura de cráneo y múltiples complicaciones de salud que la obligaron a someterse a dos intervenciones quirúrgicas. Este episodio marcó el inicio de un largo y desafiante proceso para recuperarse.

En una entrevista telefónica con el programa Puro Show (eltrece), Villanueva dio detalles acerca del calvario que atraviesa desde entonces y de las mejoras que ha ido experimentando a lo largo del tiempo: “Estoy mejor. Ya recuperé la voz, caminar, no camino todavía , pero estoy recuperando. Estoy haciendo la rehabilitación”, reveló.

La exmodelo recordó que los primeros meses fueron extremadamente difíciles: “Va a hacer dos años y medio que estoy en cama y que no puedo caminar. Todo fue producto del accidente. Ahora estoy bien, con la gente que necesito, con mis hijos que me dan una mano, gente que me cuida. Estoy bien, pero es un proceso lento”, dijo. Y detalló: “ No podía hablar, no podía comer, no podía hacer nada. Recuperé la voz, como bien, casi todo está bien, pero la pierna todavía me falta”.

Consultada sobre su tratamiento y el pronóstico médico, Villanueva expresó que sus especialistas le han dado esperanzas de recuperar la movilidad en la pierna, aunque sabe que necesita paciencia. “Me gustaría apurar el proceso, pero no hay caso, tengo que respetar los tiempos”, mencionó.

En cuanto al accidente, la actriz explicó que el incidente ocurrió mientras bajaba la escalera de su casa. “Fue una caída, me rompí el cráneo”, precisó. Además, insistió en que su estado de salud fue crítico en un momento y que la recuperación ha sido compleja. “Me abrieron la cabeza para operarme dos veces. Estuve dos años y medio en cama, sin poder moverme. Fue muy difícil”, relató.

En este camino de recuperación, Villanueva destacó el rol fundamental de su familia, especialmente el de sus hijos, quienes han sido su principal sostén. “Mis hijos me han ayudado mucho. Me acompañan todos los días. También tengo una señora que me cuida, un señor que me ayuda y una mujer que me cocina. Estoy bien cuidada”, señaló.

A pesar de la dura experiencia, la exmodelo asegura que no ha cambiado su esencia. “No cambió nada en mí, sigo siendo la misma. Lo único es que ahora todo se me hace lento y me gustaría apurar el proceso, pero no hay caso, requiere de un tiempo”, reflexionó.

La exvedette trabaja en su rehabilitación para recuperar la movilidad en una pierna

Sobre su ausencia en los medios durante estos años, Villanueva explicó que necesitaba tiempo para recuperarse y sin tener presiones. “Decidí guardarme, necesitaba recuperarme en paz. Ahora me siento con más fuerzas para hablar”, expresó.

Una internación y algunas complicaciones

Tras el trágico accidente en su casa de Uruguay en febrero de 2021, Villanueva debió ser internada de urgencia. Estuvo en coma varios días y, al mes, fue operada para reemplazar el hueso craneal. Durante su internación, no solo tuvo que someterse a una delicada reconstrucción ósea, sino que en el medio además se contagió de un virus intrahospitalario; por lo que su vida corrió peligro en más de una oportunidad.

Acompañada por sus afectos más cercanos, la exmodelo se refugió desde entonces en sus amigos y la familia y evitó a la prensa todo lo que pudo. Sus hijos, Bernabé, Robertino y Agustina, se han mostrado junto a su madre a lo largo de todo este proceso.

LA NACION

Temas Pata Villanueva