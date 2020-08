El conductor le cuestionó que para el kirchnerismo la culpa siempre termina siendo de los medios. Fuente: América

En relación con las declaraciones de la ministra de Seguridad Sabina Frederic, que aseguró que "no hay muchos robos, los medios de comunicación los hacen visibles ", se armó un debate en Intratables (América)sobre el ya conocido rol de la prensa y Diego Brancatelli tomó una postura que alteró a gran parte del panel.

"No coincido con que hay muchos robos y no coincido con que los medios no tengan que visibilizarlos, pero sí, y lo voy a decir hasta ahí nomás para que no crean que soy una oveja negra y me salten a la yugular, sí hay que rediscutir el rol de los medios", afirmó Brancatelli. "No, no, no", lo cortó el conductor Fabián Doman. "No sos más periodista, dedicate a ser funcionario público. Ya está, gracias", le contestó Débora Pláger.

"En serio, Diego. Cada vez que alguien vinculado al kirchnerismo opina de un tema, la mitad de la opinión somos los medios. Le preguntás sobre la deuda, y el tema es de los medios. Preguntás sobre Vicentin, y hablan de los medios", lo reprochó Doman.

"El problema es que el rol de los medios es un tema no resuelto", continuó el periodista oficialista. "Está completamente resuelto", lo contradijo Doman. "¿Querés que no contemos lo de Jorge [Ríos] de Quilmes? No lo contamos. Yo te prometo hacer un debate de media hora sobre los medios", agregó el conductor.

"Es lo que acabo de decir, en seis segundos no se puede resolver", afirmó Brancatelli. "Pero no puede ser que siempre estemos en el medio nosotros", concluyó Doman.