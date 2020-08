La ministra de Seguridad dio una entrevista al Centro Wilson, de los Estados Unidos; se refirió a su pelea con Sergio Berni y dijo que hay que "repensar" la política contra las drogas ilegales Fuente: Archivo

WASHINGTON.- La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dijo que hay que "repensar" la política contra las drogas ilegales en una entrevista con el Centro Woodrow Wilson, un think tank de Washington que puso en marcha un ciclo de conversaciones con funcionarios del presidente Alberto Fernández para presentar al nuevo gobierno en Estados Unidos.

"Es un problema mundial. Hay que repensar la eficacia de la política contra las drogas ilegales. Nosotros vemos que no han desalentado el consumo", dijo Frederic, al hablar sobre el consumo de sustancias ilícitas y el narcotráfico en una entrevista con Benjamin Gedan, director del Argentina Project del Centro Wilson.

"La Argentina se debe un debate serio, desideologizado, para encontrar una manera para evitar los consumos problemáticos de estas sustancias y los niveles de violencia que algunos de estos mercados ilícitos generan. El mercado ilícito de las drogas es uno, pero también el mercado de armas, que en la Argentina se descuidó mucho durante los años de Cambiemos", continuó la funcionaria.

Frederic también reconoció que hubo un aumento en los delitos, y también volvió a marcar diferencias con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. En las últimas semanas, en plena escalada de la inseguridad en el conurbano bonaerense, Berni protagonizó fuertes cruces con Frederic. La ministra dijo que tienen "estilos distintos", pero minimizó las diferencias, sin dejar de recalcar, a la vez, que tiene un buen vínculo con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Estamos viendo que hay hechos de violencia, robos, que están, digamos, alertando, sobre todo los medios de comunicación que lo hacen visible, siguen los casos. No son muchos casos, pero nosotros tenemos en la Argentina una gran intolerancia a la violencia que genera reacciones sociales y mediáticas aun cuando no sea el nivel de Brasil y México", afirmó la ministra.

La pulseada con Berni

"Nosotros no tenemos diferencias de fondo con el ministro de seguridad la provincia, Sergio Berni, tenemos diferencias de métodos", describió Frederic. "Métodos de cómo conducir a las fuerzas. Él tiene a su cargo la policía de la provincia de Buenos Aires, que es la más grande la Argentina. Tiene 90.000 efectivos para 16 millones de habitantes. Nosotros tenemos 90.000 efectivos entre Gendarmería, Prefectura, Policía Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal Argentina para 40 millones de habitantes", insistió.

Y cerró: "Hay diferencia de estilo, claramente, y han habido diferencias que yo las he saldado con el gobernador de la provincia con quien no tengo diferencias. Hay cosas que el plantea con las que no estoy de acuerdo, o al revés, aunque el tiene mucha mas exposición publica que la que tengo yo porque tenemos estilos distintos. Lo que es medular, como darle seguridad a la población de la provincia de buenos aires, es el gobernador el que define y con quien tenemos un buen entendimiento".