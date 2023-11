escuchar

El ciclo político de América Intratables no está saliendo al aire, y no hay una explicación formal de las razones de su despedida en la emisora. La idea original era que llegara hasta fin de año, con el nuevo gobierno en funciones, pero no logró llegar ni al balotaje. Su conductor, Nicolás Magaldi, seguiría en el canal ya que tiene contrato hasta que termine el mes de diciembre.

I ntratables será reemplazado este domingo por Marcela Tinayre y su Polémica en el bar. LA NACION pudo confirmar con diferentes fuentes que el ciclo –que se emitió por última vez el 15 de octubre: el 22 hubo una emisión especial del noticiero por las elecciones y el pasado 29 se realizó un paro de trabajadores de TV–ya está fuera de la grilla de América. El próximo domingo 12 se llevará a cabo el debate presidencial del balotaje entre los candidatos Sergio Massa y Javier Milei, y el siguiente domingo 19 se llevará a cabo la segunda vuelta, nuevamente con cobertura especial. Se espera que al término de estas semanas se defina si Polémica en el bar se queda definitivamente con ese horario o se toman otras decisiones.

Magaldi seguirá unido a la pantalla de América al menos hasta fin de diciembre DIEGO SPIVACOW / AFV

Desde el canal le confirmaron a LA NACION que el ciclo no saldrá al aire, asegurando que tiene su razón de ser en una cuestión presupuestaria. Como los televidentes de la emisora de Palermo ya han notado, por estos días hay una única escenografía fija para todos los ciclos, ya que todas las transmisiones se realizan desde un único estudio . Las autoridades afirman que el conflicto gremial fue resuelto, pero que aún no está definido cómo seguirá adelante la programación del canal con estas dificultades financieras.

Hasta el momento, el conductor de Intratables, Nicolás Magaldi, no habló sobre el final del programa –no ha habido comunicación oficial de su salida del aire– pero a través de su cuenta de X reveló que está enfocado en un nuevo proyecto, que sería por streaming: “En breve anunció un nuevo programa que voy a hacer. Me divierte mucho este proyecto y sobre todo me entusiasma”. Además, en modo enigmático, expresó: “Me encanta ese momento de barajar y dar de nuevo. Ahora a repuntar energías”.

Me encanta ese momento de barajar y dar de nuevo. Ahora a reapuntar energias — Nicolás Magaldi ⚡️ (@ngmagaldi) November 2, 2023

En breve anuncio un NUEVO PROGRAMA que voy a hacer! Me divierte mucho este proyecto y sobre todo me entusiasma — Nicolás Magaldi ⚡️ (@ngmagaldi) November 1, 2023

Cabe recordar que desde 2014 Magaldi tiene su propia productora de contenidos, RITVU, vinculados a streaming, radio y televisión, y actualmente tiene un estudio creativo.

Marcela Tinayre, al frente de la remozada versión de Polémica en el bar

Marcela no competirá con Juana, pero sí con Mirtha

El Grupo América sí confirmó cómo quedará la grilla de este domingo sin Intratables: de 12 a 15 irá una edición especial de Pasión –el ciclo de la movida tropical que ya cuenta con una edición los sábados– seguido de, de 15 a 18, el magazine Estamos Ok, con Pampito y Guido Záffora y, de 18 a 20, el Debate del Bailando, conducido por Denise Dumas. Ya en el prime time, de 20 a 22 se emitirá el ciclo de investigaciones GPS con Rolando Graña (siempre en dúplex con la señal A24) y, de 22 a la medianoche, Polémica en el bar que, como ocurre con Pasión, se realiza fuera del canal, en otros estudios de TV, así que contará con su escenografía original.

La edición dominical del clásico ciclo ideado por Gerardo Sofovich –hoy producido por su hijo Gustavo y a la productora Kuarzo - vaya en este nuevo horario de los domingos, responde a un pedido de su conductora Marcela Tinayre a las autoridades de América y Kuarzo: no competir con su madre, Mirtha Legrand (cuyo ciclo se ve los sábados, de 22.30 a 0) ni con su hija Juana, que conduce Almorzando los domingos, de 13.45 a 15 (ambos, por la pantalla de eltrece). Con este reemplazo, Marcela solo competirá con su madre, quien había afirmado al conocer el enfrentamiento catódico entre las distintas generaciones de la familia: “Tinayre, Legrand, Viale: las tres en pantalla conduciendo, ¿es mucho, no? Aunque está bien que trabajemos”.