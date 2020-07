El periodista defendió la estrategia oficial de aislamiento durante la pandemia de coronavirus

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de julio de 2020 • 13:26

En el día de ayer se registró un nuevo récord en el país por coronavirus: 5782 casos y 98 muertes. Dentro de este marco, el panel de Intratables (América) debatió sobre estos resultados que generó la cuarentena y se generó un fuerte cruce entre Diego Brancatelli y su compañera Carolina Losada.

"Lo que ya es un éxito sanitario es haber evitado que hoy haya 500 o 1000 muertos porque fortalecieron el sistema sanitario sino que cuidaron a la gente. Ya es un éxito", aseguró Brancatelli. "No podés decir que es un éxito cuando el partido todavía no está terminado, Diego. No podés hablar de un éxito hoy", le contestó Losada.

"Hoy es un éxito. No te estoy hablando de acá a 10 días, hoy es un éxito", continuó el periodista. "Qué pasa si de acá a un tiempo corto tenés sanitariamente un problema gravísimo como lo que pasó en Chile", planteó Losada. "No caigamos en el problema del Presidente que son comparaciones", interfirió el conductor Fabián Doman.

"No, porque digo, les encanta hablar de Chile", comentó Losada. "Chile hizo todo, todo mal", afirmó el conductor. "No coincido", le contestó ella. "Pero mirá los números chilenos", continuó Doman. "Yo creo que hay gente que desea que hagan goles en este partido en contra", comentó Brancatelli.

"¿Vos estás hablando en serio?", cuestionó Losada. "Chile triplica a Brasil en cantidad de muertes por número de habitantes. Chile es la catástrofe más grande. Todo hicieron mal", afirmó Doman.

"Yo estoy de acuerdo con Diego en la parte sanitaria, porque todavía no estamos eligiendo a quién le damos un respirador. Ese es el éxito actual de la Argentina", comentó Gustavo Grabia. "Ojalá continúe de esa manera", aclaró Losada. "No desees cosas malas", apuntó Brancatelli. "¿Por qué decís esas pavadas, Diego? Es de mala persona lo que hacés"; le contestó la periodista.