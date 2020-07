Los muertos en el país superaron los 2500 Fuente: LA NACION - Crédito: Tomás Cuesta

José María Costa Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de julio de 2020 • 20:15

Tras dos jornadas de nuevos máximos de contagios y de fallecidos, el Gobierno informó que hoy volvieron a subir los contagios y en las últimas 24 horas 5782 dieron positivo al test de coronavirus Covid-19 y el total de infectados es de 141.900. Además, los fallecidos reportados en el día fueron 98 y la cifra subió a 2588 muertos por el virus. En tanto, los recuperados ya suman 60.531.

Según el parte vespertino del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias con nuevos casos son:

son: Buenos Aires 3801

Ciudad de Buenos Aires 1390

Catamarca 1

Chaco 73

Córdoba 87

Entre Ríos 24

Formosa 1

Jujuy 155

La Rioja 10

Mendoza 56

Neuquén 26

Río Negro 57

Salta 19

San Juan 1

San Luis 2

Santa Cruz 17

Santa Fe 49

Santiago del Estero 1

Tierra del Fuego 10

Tucumán 2

Por la mañana se habían contabilizado 16 nuevos fallecidos: 10 de las víctimas eran hombres: siete residentes en la provincia de Buenos Aires y tres en la ciudad de Buenos Aires. De las seis mujeres: dos vivían en la provincia de Buenos Aires y cuatro en la ciudad de Buenos Aires.

A la noche se sumaron 82 nuevas víctimas. 46 eran hombres: 27 residentes en la provincia de Buenos Aires; 18 en la ciudad de Buenos Aires y uno en Chaco. De las 36 mujeres: 16 vivían en la provincia de Buenos Aires; 17 en la ciudad de Buenos Aires; dos en Chaco y una en Mendoza.

"El pico aún no pasó"

Durante la conferencia de prensa matutina, Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, indicó: "La pandemia no pasó en el AMBA, no pasó en Argentina, no pasó en el mundo. Estamos día a día atravesando una situación inédita. Además, pidió cumplir "las recomendaciones de los estados" y que "la población pueda seguir entendiendo el rol de la responsabilidad individual".

"Estamos en un momento importante. Ayer hablábamos de valorar nuestros logros. No hemos tenido los picos que han tenido otros países", analizó y solicitó "seguir trabajando para que el sistema de Salud pueda seguir dando respuesta y se pueda sostener una tasa de mortalidad y letalidad baja.

Sin embargo, Vizzotti dijo que en el sector integrado por la ciudad de Buenos Aires y los 35 municipios bonaerenses que la circundan, la "transmisión comunitaria es intensa". Mientras que la ocupación de camas de terapia intensiva a nivel nacional es del 55%, en el AMBA es del 65,4% con más "tensión" en la Ciudad y en el sector privado de Salud.

En tanto, ayer se procesaron 14.689 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 578.202 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 12.742,2 muestras por millón de habitantes.