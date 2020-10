El ministro de Seguridad bonaerense tuvo un filoso entredicho con la periodista sobre el delito en la provincia

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue invitado al programa Intratables de este miércoles. Durante su participación, apuntó contra el manejo de la policía bonaerense en la gestión de María Eugenia Vidal y se cruzó duramente con la periodista Débora Plager.

"Yo me acuerdo de un programa acá, cuando Débora Plager dijo que, a pesar del blindaje mediático que tenía Vidal, perdió como perdió", comentó Berni. "Yo no recuerdo haberlo dicho pero le agradezco que me atribuya declaraciones y recuerde con tanta claridad mis palabras", le contestó Plager.

"Berni está anunciando que hace falta mejorar la policía, todos queremos que mejore. ¿Cómo se indignan? Si está anunciando una inversión", defendió Diego Brancatelli al funcionario bonaerense. "Pero él es el ministro del área, no es un crítico de la realidad", respondió la periodista.

"¿Pero usted qué piensa? ¿Que el proceso del plan integral de seguridad cayó de un repollo? ¿Usted piensa que los 10 mil millones de pesos que estamos poniendo para una de las policías más modernas de Sudamérica salieron de un repollo?", cuestionó Berni.

"Yo sé que hay un ministro de Seguridad que es usted que tiene que velar por la seguridad de los bonaerenses, ¡que todos los días son asesinados por un celular, matados en una entradera y niños que son arrancados de los brazos de sus padres porque les hacen un secuestro extorsivo!", lo increpó Plager.

"Yo no vengo a relatar, yo trabajo todos los días. A pesar de todos esos inconvenientes, bajamos casi el 20% de los delitos. Me parece que tenemos que saber escuchar y tener en claro que le estamos sacando agua a las piedras. Es la primera vez que la policía de Buenos Aires tiene casi el 100% de los delitos resueltos. Estamos por un buen camino", cerró el ministro.