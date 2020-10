Pistolas Taser. Fuerte polémica entre intendentes y el ministro Berni

Los intendentes de Juntos por el Cambio propusieron comprar las pistolas de descarga eléctrica para que sean utilizadas por la policía bonaerense Crédito: Shutterstock

Una fuerte polémica alrededor de las armas de descarga eléctrica volvió a encenderse en la provincia de Buenos Aires. Un grupo de importantes intendentes de Juntos por el Cambio anticipó su intención de comprar la pistolas Taser para dotar con esas herramientas a las llamadas policías locales y ese anuncio generó la reacción adversa del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Si bien el funcionario provincial había comentado su apoyo a la incorporación de esas pistolas luego dela muerte del policía federal Juan Pablo Roldán, el movimiento en bloque de los jefes comunales de la oposición descolocó al responsable político de la policía bonaerense.

A la controversia sobre el uso de esas armas de descarga eléctrica, se sumó esta vez un debate subterráneo sobre el rol de los intendentes en el manejo de las policías locales, que dependen en forma orgánica al comando de la policía bonaerense.

La propuesta de Néstor Grindetti (Lanús), Jorge Macri (Vicente López), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Julio Garro (La Plata) implica, en la práctica, que los jefes comunales tengan mayor poder de decisión sobre la política pública de seguridad en sus distritos. Berni salió al cruce de esa posibilidad.

"Lanús no tiene policía y si quieren comprar pistolas Taser, las podrán usar entre los funcionarios. No puede ser que los intendentes se apropien de la policía local en las buenas, o para hacer campaña y demagogia, y después cuando tienen los problemas, la desconozcan", dijo el ministro provincial al rechazar la iniciativa quehabía sido lanzada por Grindetti y apoyada por otros intendentes de Juntos por el Cambio.

"El ministro no debería enojarse, porque nosotros haríamos un gran esfuerzo financiero para comprar esas pistolas para la policía bonaerense, como lo hacemos cada vez que compramos nafta para los patrulleros", replicó Jorge Macri. Y agregó:"Imitando la iniciativa de Grindetti en Lanús, creemos que las pistolas Taser, que se usan hace muchos años en más de una docena de países, son una herramienta fundamental para reducir las lesiones en situaciones delictivas, tanto para los efectivos como para terceros.

En medio de esa polémica, el intendente de Vicente López recibió ayer a los otros tres jefes comunales que hicieron pública su intención de adquirir las armas Taser, y sumó, además, a la reunión a los exintendentes Ramiro Tagliaferro, Martiniano Molina y Nicolás Ducoté, en un almuerzo del autodenominado Grupo Dorrego.

Posiciones antagónicas

El asesinato del inspector Roldán, en un ataque efectuado frente al Malba por un hombre con problemas psiquiátricos y que también murió en ese episodio, abrió nuevamente el debate sobre la alternativa que en esos casos pueden tener policías dotados con pistolas Taser.

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, había asegurado en ese momento que las 100 armas compradas durante la gestión de Patricia Bullrich serán utilizadas solo por las fuerzas especiales. Berni se había distanciado de esa posición al afirmar: "Quedó en claro que el arma Taser es de uso fundamental para situaciones de estas características". Sin embargo, ahora se mostró en contra de permitir a los intendentes la compra de esos dispositivos.

Las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, en tanto, aseguraron que tienen en marcha una licitación para la compra de 300 unidades de descarga eléctrica.

"Es imprescindible dotar a nuestros policías de armamento no letal para combatir al delito. El gas pimienta, la tonfa, la escopeta con posta de goma y ahora las taser son herramientas que ayudan a combatir el delito sin usar armamento letal. Más de 100 países en el mundo ya las están usando", sostuvo a la nacion el jefe de Gabinete de Lanús y responsable de Seguridad local, Diego Kravetz.

También el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, aseguró que enviará una propuesta al Concejo Deliberante para que policías locales cuenten con esas armas de descarga eléctrica. "Varios municipios del Gran Buenos Aires decidimos proponer el uso de las Taser porque es una herramienta que ayuda, que moderniza y que protege a los civiles y trabajadores de la seguridad. Pondremos a disposición esta arma no letal en un marco de diálogo institucional con la policía de la provincia de Buenos Aires para cuidar a nuestros vecinos y vecinas", señaló Valenzuela.

Además de Garro, el grupo que propone la compra de las pistolas Taser sumaría al intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay.

La posición del ministro Berni, en tanto, fue respaldada por el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco: "Adquirir o no esas armas será una cuestión de oportunidad y no hay un problema ideológico. Aunque limitar el debate sobre la seguridad a la aplicación de una tecnología en particular es una visión muy limitada, ya que ese debate debe ser analizado desde una perspectiva que aborde, entre otras cuestiones, las condiciones de vida de la población, los problemas de desigualdad y la profesionalización de la policía".

No hubo definiciones públicas sobre este tema por parte de los intendentes del oficialismo.

