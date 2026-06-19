Qué ver en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar este fin de semana del 20 y 21 de junio

Ya llega el fin de semana y, con las bajas temperaturas que azotan a gran parte del país, el plan que se posiciona como el mejor es quedarse en casa, seguir esa serie o película que dejamos en pausa o, por qué no, sumergirse en la aventura de darle play a algún que otro estreno. A raíz de esto, Netflix ya tiene listo el ranking de las producciones más vistas por los suscriptores de Argentina para que elegir qué ver no se convierta en un dolor de cabeza.

Las cinco mejores series para ver este fin de semana en Netflix

1. Te encontraré (2026)

Drama/Thriller. Un padre encarcelado por el asesinato de su hijo recibe pruebas que sugieren que su hijo puede estar vivo, lo que le obliga a escapar y descubrir la verdad. Duración: ocho episodios. Ver Te encontraré.

Te encontraré

2. Perdiendo el juicio (2026)

Drama/Policial. Amanda, una prestigiosa abogada, sufre un grave estallido de su TOC durante un importante juicio. A partir de ese momento, su carrera cae en picado y se verá obligada a aceptar una oferta de trabajo en un decadente despacho de abogados. Duración: diez episodios. Ver Perdiendo el juicio.

Perdiendo el juicio, tráiler

3. Rosario Tijeras 5 (2026)

Drama/Acción. La nueva entrega sigue a la célebre guerrera y a El Ángel mientras intentan dejar atrás la violencia para reconstruir sus vidas, algo frustrado por el crimen organizado. El eje de la historia es el drástico cambio de su hija, Ruby, quien entrena como asesina del bando enemigo, obligando a Rosario a enfrentarse a ella. Duración: 38 episodios. Ver Rosario Tijeras 5.

Rosario Tijeras 5, tráiler

4. Así aprenderás (2026)

Comedia/Drama. Unos inspectores insólitos entran en escena en los colegios, con lecciones duras de las que no aparecen en los libros de texto, para terminar con las reiteradas faltas de respeto. Duración: 10 episodios. Ver Así aprenderás.

Así aprenderás, tráiler

5. Las brujas de Mayfair, temporada 1 (2023)

Terror/Suspenso. Rowan Fielding, una joven neurocirujana, descubre que ella es la heredera de una familia de brujas. Mientras lucha con sus nuevos poderes, debe lidiar con una presencia siniestra que persiguió a su familia durante generaciones. Duración: ocho episodios. Ver Las brujas de Mayfair, temporada 1.

Las brujas de Mayfair, tráiler primera temporada

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. La asesina (2024)

Acción/Suspenso. La misión de Zee es matar a una joven ciega en un club nocturno de París, pero al negarse, se sumerge en una peligrosa conspiración criminal. Duración: 2 h 6 min. Ver La asesina.

La asesina, tráiler

2. Instinto maternal (2026)

Documental/True Crime. La policía detiene a una mujer que acaba de dar a luz, pero ni el bebé ni la sangre son suyos. Este documental sobre un crimen real desentraña mentiras muy retorcidas. Duración: 1 h 36 min. Ver Instinto maternal.

Tráiler - Instinto materno

3. Los colores del mal: Negro (2026)

Thriller/Drama. Cuando un chico desaparece en un pequeño y tranquilo pueblo, un fiscal que acaba de ser reasignado empieza a descubrir vínculos inesperados. Duración: 1 h 50 min. Ver Los colores del mal: Negro.

Los colores del mal: Negro, tráiler

4. Reyes de la calle (2008)

Acción/Crimen. Tom Ludlow, un veterano policía de Los Ángeles y recientemente viudo, se empieza a cuestionar la integridad moral y la lealtad de las personas que lo rodean después de que unas pruebas lo impliquen en el asesinato de un compañero. Duración: 1 h 49 min. Ver Reyes de la calle.

Reyes de la calle, tráiler

5. Turbo (2013)

Deportes/Aventura. Turbo es un caracol de jardín con un sueño imposible: convertirse en el caracol más rápido del mundo. Cuando un extraño accidente le da el poder de la super velocidad, Turbo intentará cumplir su sueño: ganar las 500 millas de Indianápolis. Duración: 1 h 36 m. Ver Turbo.