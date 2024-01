escuchar

Isabel De Negri sorprendió por completo al hablar sobre el drama que vive con sus dos hijos. La exparticipante de Gran Hermano terminó con las especulaciones, dio a conocer el motivo por el cual están internados y dejó en claro que está muy preocupada, lo que fue un factor para abandonar la casa.

“No me enojé en ningún momento cuando me eliminaron, cuando me mandaron a placa. Dejé de hacer las cosas porque mi cabeza estaba en el afuera. Yo tengo dos hijos que están internados, de ahí venía hacía un rato (...) Estaba muy preocupada, muy preocupada, y me ganó el afuera”, reveló la mujer oriunda de Punta Alta, en diálogo con El impertinente (Net TV).

Además, habló sobre la posibilidad de volver a la casa: “Hoy, que ya tengo otra visión, que ya sé como están las cosas, que los pude ver y pude hablar, creo que voy a ser una gran jugadora. Yo me mandé al muere sola con Licha, llorando. No quería exponerlos porque son chicos grandes. No me sentí bien, pero bueno, me ganó el dolor. Dije que estaban internados y una vez que lo dije, se enteraron en la casa”.

Siguiendo esa misma línea, Isabel De Negri dio a conocer los motivos por los que sus hijos que están internados y fue contundente. “Augusto tuvo un episodio psicótico por adicciones. Y mi hija, algo similar. Yo no sabía si iban a seguir internados, estaba muy preocupada que le pasara algo, que pasaran cosas peores. Y eso me sucedió muy poquitos días antes de entrar a la casa. Yo ya tenía el contrato firmado. No pude decir que no”, sentenció al respecto, dejando en claro la dura decisión a la que se tuvo que enfrentar al momento de entrar a la casa más famosa del país.

La ex Gran Hermano dejó muy en claras sus ganas de volver a ingresar a la competencia en un posible repechaje, ya que contó que desea hacerlo con la mente más despejada y con objetivos marcados para avanzar en la competencia.

“En esta vuelta no voy a ir para ningún lado, sería la queen recargada. No me di cuenta de explicarle al público que lo mío era una estrategia, mientras estuve adentro del juego, al que quiero volver”, cerró.

