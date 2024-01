escuchar

Es viernes en Gran Hermano y eso significa que los participantes tienen noche de fiesta. Como es habitual, el cierre de la semana viene acompañado con un festejo, que esta vez, tuvo temática urbana. Y con un espíritu muy afín a ese estilo, la voz de la casa les propuso a los jugadores un divertido juego de improvisación.

Unos minutos antes de ingresar a la fiesta, Agostina leyó un comunicado de Gran Hermano, con la consigna de la noche. De ese modo, la participante le comunicó al resto de sus compañeros: “Tendrán que improvisar con lo primero que se les venga a la mente, y todos deberán participar. Cuando uno suba a la tarima, elegirá cantarle a alguien, que también se subirá a la tarima. Cuando escuchen el sonido de un gallo, empezará la improvisación. Agostina será quien modere la actividad. Si el desafío es cumplido, habrá una ronda de tragos para todos”.

Finalmente todos los participantes se entregaron al baile, hasta que la fiesta fue interrumpida por el sonido de un gallo, señal de que había llegado el momento de improvisar. Y una de las primeras fue Rosina, que rapeó: “Zoe, mi gran amiga, quiero decirte que te quiero de acá a la China y me dan ganas de cuidarte como mi hermana chiquita”. Luego subió Emmanuel y le cantó a Joel: “Te vengo a decir todo lo que siento por ti, bebé, me tomo otro traguito Joel, a tí te veo en la final, con Furia, Agostina y Rosina”.

Una de las voces más esperadas era la de Manzana. Y cuando llegó su oportunidad, él cantó: “Queridos amigos, aquí estamos en la tarima tomando un par de tragos para poder rapear un ratito. Hace mucho que no tomo, pero esto pasa cuando tomo, así que voy largando de a poco las rimas sobre la tarima, vamos hermanos que ganamos un par de tragos”. Por su parte, Nicolás brindó una rima que encendió los aplausos en la pista, y luego Virginia se animó a improvisar: “Que me tengan paciencia, estoy viviendo con estas fieras. A veces es difícil aguantar las crisis, pero estos pibes me enseñan a tener más paciencia”.

Otra de los grandes improvisadoras de la velada fue Furia: “Están todos nominados, ¿o me parece a mí? Muchachos, excelente trabajo ha llegado, Agos gracias amorosa de mi vida, desde que te conocí yo sabía que eras mi compañera aquí en este lugar”.

Entre risas, las rimas continuaron y en un momento de la noche, Joel estaba cantando hasta que el resto de los hermanitos empezaron a pedir un pico entre él y Furia. Y el jugador no dudó en acercarse a ella para darle ese beso y rapearle: “Furia, hace rato que tengo ganas de darte ese piquito”. Y luego, el mismo hermanito cantó: “Emmanuel es mi amigo en este conflicto, lo quiero mucho aunque piensen que es más que un amigo”, y una vez finalizada de esa presunta rima, Joel le dio un pico a Emmanuel.

