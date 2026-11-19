Los conflictos alrededor del Wanda Gate no descansan. El fin de semana, María Eugenia “la China” Suárez arremetió contra Wanda Nara en redes sociales, luego de que ella la acusara de editar el video de la acalorada y agresiva pelea que tuvieron afuera de la “casa de los sueños” de La Isla, Nordelta, y fiel a su estilo, la conductora no se quedó callada. Lo que vino después fue una seguidilla de indirectas y declaraciones de actores secundarios como Maxi López —padre de los tres hijos varones de la conductora— y Benjamín Vicuña —padre de los dos hijos menores de Suárez—. Ahora, quien se metió en la polémica fue Ivana, la hermana de Mauro Icardi, que salió en defensa de la actriz y apuntó de lleno contra su excuñada, a quien definió como una persona “nefasta y sin escrúpulos”.

“Me parece horroroso lo que está haciendo esta mujer, de verdad”, sostuvo esta semana Ivana Icardi en el ciclo español En todas las salsas (Mediaset Infinity) al hablar de su excuñada. “No tiene escrúpulos, no tiene límites, no para. Le da igual llevarse por delante a quien sea, a las hijas, a la madre, al padre... Me parece nefasta, un horror, y realmente en la familia estamos preocupados por mis sobrinas, de verdad”, agregó en referencia a Francesca (11) e Isabella (10), quienes están en el medio del conflicto entre sus padres.

Ivana Icardi arremetió contra Wanda Nara: "No tiene escrúpulos, no tiene límites, no para" (Foto: Instagram @ivannaicardi)

En este sentido, la exparticipante de Gran Hermano dijo que su hermano tiene “mucho carácter” y que “se enfrenta y va a muerte por una buena causa”. Incluso mencionó que sigue sin equipo porque continúa en la Argentina “peleando por sus hijas”. Cabe remarcar que el futbolista no renovó contrato con el Galatasaray. En mayo jugó su último partido con la camiseta del conjunto turco y, aunque se hicieron eco varias propuestas, la realidad es que hasta la fecha continúa sin club y su futuro deportivo es una total incertidumbre.

Ivana Icardi defendió a su nueva cuñada y a su hermano (Foto: Instagram @mauroicardi)

“La gente tiene que ver lo que es Wanda Nara”, agregó la mujer durante la entrevista y describió a la conductora de MasterChef Celebrity como una “macarra”, término que, según la Real Academia Española (RAE), describe a una persona agresiva, vulgar o de mal gusto. “La desgracia ha sido que, teniendo una mujer 12 años como Wanda Nara, luego te atienes a las consecuencias, que son esto, lo que le está pasando ahora a mi hermano”, añadió.

Ivana Icardi habló de Wanda Nara y fue lapidaria

Asimismo, en otro video que Vai, la conductora del ciclo, publicó en sus redes sociales, Ivana Icardi lanzó: “¿Cómo puede existir todavía una persona que crea en Wanda Nara? Miente más de lo que habla. De cinco palabras, seis son mentira”. Sostuvo que engañó a todo el mundo “con su papel de pobrecita, de víctima”, pero según ella cada vez le creen menos personas y va a “terminar pronto”. Una vez más defendió a María Eugenia “la China” Suárez e insistió en que la “mala suerte” en realidad era Nara. “Cuando la tienes de enemiga, ahí sí que te hacen cosas extrañas para que te vaya mal en la vida”, sentenció.