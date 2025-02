Ivana Icardi apuntó sin filtro contra Wanda Nara tras el escándalo con Keita Baldé: “En Europa da vergüenza ajena”

Esta semana, Wanda Nara y Mauro Icardi sumaron un nuevo escándalo a la lista tras la entrevista que dio Simona Guatieri, la exmujer de Keita Baldé, para exponer la infidelidad de su exmarido con la modelo. En este contexto, todo volvió a revolucionarse en las redes sociales e Ivana Icardi, la hermana del jugador del Galatasaray, aprovechó para criticar duramente a su excuñada una vez más por sus actitudes.

Cabe destacar que, en la entrevista que encendió esta polémica, Simona detalló: “Tuve una charla con la señora, si se le puede llamar así… Ella me buscó porque había vuelto a buscar a mi marido. Si empiezo a hablar, soy yo quien debe decirle algo a ella. Creo que las noticias que salen día tras día reflejan perfectamente la idea de la mujer que es”. Como respuesta a lo ocurrido, Ivana Icardi expresó lo que piensa al respecto en su cuenta oficial de X.

“Acá en Europa ya saben todos quién es, da vergüenza ajena. Nadie la quiere cerca. Ahora le falta que deje de engañar a las argentinas (lo digo en femenino porque solo la apoyan los gatos que quisieran ser ella) y ya estaríamos”, se lee en la primera publicación que lanzó Ivana desde España, país en el que vive actualmente. “Y siempre recuerden: aunque ella vaya de mujer exitosa y empresaria, les cuento un secreto, el gran casting sábana”, añadió en otro tuit, minutos después.

Ivana Icardi apuntó contra Wanda Nara

Como si todo esto fuera poco, para rematar, escribió: “Quiero decir, las demás mujeres, a las que nos cuesta todo un poquito más, a las que este tipo de cínicas sin escrúpulos nos ponen trabas… Tranquilas, no se desvíe del buen camino que la vida da recompensa”. Tan solo minutos después de las polémicas publicaciones, los seguidores de Wanda empezaron a defenestrar a Ivana por sus dichos, por lo que eliminó las publicaciones.

Para aclarar las cosas, más adelante, respondió algunas de las acusaciones que recibió por parte de los usuarios a raíz de sus dichos. “Cuento experiencias, chats que he visto, llamadas para que me bajen de lugares, mujeres que sufrieron y que no se han atrevido a contar nada porque saben que cuando te metés con una cerda terminás embarrada y no es tu estilo. Ojo, tampoco el mío, pero las injusticias me vuelven loca”, aclaró.

Luego, ante la persistencia de los haters, reafirmó su postura sobre “las mantenidas”: “Ningún problema con las mantenidas. Está bueno para estar tranqui y sin preocupaciones. Para usarlo, para hacer daño al prójimo, a esas sí que no”. Para cerrar, Ivana aclaró que no recibe beneficio alguno de parte de su hermano por hablar en contra de Wanda. “¿Gano algo con esto? No. Yo estoy en España. Trabajo acá. Es más, tengo que fumarme los bots y las 4 de siempre diciendo que quiero su vida”.

Ivana Icardi les respondió a los seguidores de Wanda Nara

Finalmente, para dejar todo más que claro ante las constantes preguntas de los usuarios, volvió a asegurar que no vive de su hermano. “No nos hablamos hace mil años, mirá si me va a dar plata”, concluyó Ivana, junto con un emoji de una carita riendo.

Ivana Icardi aseguró que no vive de su hermano

Esta no es la primera vez que Ivana Icardi se manifiesta en contra de Wanda Nara. Hace tan solo un par de semanas, en un programa de streaming español, defendió a su hermano y apoyó su nueva relación. “A mí la China me encanta, siempre me gustó. Es súper familiar y se lleva bien con los ex”, afirmó. Si bien todavía la ex Casi Ángeles no conoce en persona a su nueva cuñada, ambas se siguen en Instagram e intercambiar comentarios y me gustas.