Javier Bardem: la depresión posparto de Penélope Cruz y cómo se comportó en aquel momento

A punto de cumplir 15 años de matrimonio con Penélope Cruz, Javier Bardem ha revelado distintos aspectos de su vida personal. El actor habló públicamente sobre el amor, el éxito, la paternidad y la depresión posparto que sufrió su esposa tras el nacimiento de sus hijos: “No llegué a comprender la magnitud de lo que vivía”, confesó sobre aquel difícil momento en sus vidas.

El ganador del Oscar de 56 años y la actriz de 51 forman una de las parejas más icónicas y discretas del mundo del espectáculo. Comparten una historia que comenzó hace más de tres décadas en el set de Jamón, Jamón (1992) y se consolidó sentimentalmente en el rodaje de Vicky Cristina Barcelona (2008). Desde entonces, han defendido la privacidad de su familia, en especial la de sus dos hijos: Leo, nacido en 2011 y Luna, en 2013.

En una íntima entrevista con The New York Times en el marco de la promoción de su nueva película, F1, el artista reflexionó sobre sus experiencias personales, la fama y los momentos difíciles a lo largo de los años. El actor contó que formar una familia no era parte de un plan premeditado, sino que fue “un acto de amor” que surgió de forma natural. “Nunca sentí la obligación de hacerlo y, gracias a Dios, sucedió. Es increíble cómo no recuerdo mi vida antes de tener hijos”, asegura.

Sin embargo, el nacimiento de Leo y Luna no fue solamente un cambio emocionante sino que también implicó atravesar situaciones menos felices: “El embarazo no fue tan malo, fue la depresión posterior. No era capaz de manifestarlo y era todo nuevo para ella. Ahora está mejor. Desafortunadamente, no pude comprender la dimensión de lo que era, pero más tarde lo hice”, comparte.

Javier Bardem y Penélope Cruz con sus hijos Backgrid/The Grosby Group

“Como hombre, has acompañado a esa persona, pero no has pasado por lo que ella ha pasado”, añade. El actor no oculta que le costó entender el dolor de su esposa y, al mismo tiempo, destaca su fortaleza: “Es una mujer increíble, valiente, fuerte y hermosa por haber podido compartirlo”.

A lo largo de la conversación, Bardem demuestra que, más allá del glamour de Hollywood, la vida familiar es su centro emocional. Le enseña al periodista cartas escritas a mano por Penélope, adornadas con dibujos de sus hijos, y confiesa que no puede pasar más de dos semanas sin verlos: “Mi cuerpo experimentó reacciones físicas de dolor y tristeza”, relata sobre una ocasión en la que estuvo tres semanas lejos de los suyos. En sus días libres, siempre regresa a Madrid para reencontrarse con ellos.

El actor también rememora los inicios de su historia con Penélope. “Tuvimos nuestro momento allí [en Jamón, Jamón]. Más tarde tuvimos otro. Pero ella estaba con alguien o yo estaba con alguien. Éramos muy jóvenes y no era el momento, pero entonces llegó, lo supimos e intentamos evitarlo”.

Penélope Cruz y Javier Bardem cumplirán el mes que viene 15 años de casados gentileza Grosby

Bardem también revela cómo se enfrenta a la exposición pública. “La fama te puede conseguir una mesa cuando los restaurantes están llenos y puedes conocer a gente a la que admiras”, admite, a la vez que cuenta que le alivia que en Madrid no sean perseguidos por los paparazzi.

El ganador del Oscar por su papel en No es país para viejos (2007), también se sincera sobre otros momentos delicados en su vida y cuenta que años atrás llegó a sentir una profunda tristeza: “Me sentía desconectado de los placeres de la vida. Nunca llegué a un punto en el que pensara en cosas oscuras, sino que estaba triste. Me costó un tiempo salir de esa situación”. El actor recuerda agradecido el apoyo que recibió por aquellos años por parte de su compañero de reparto Josh Brolin, quien lo ayudó a “abrir las ventanas” para salir de ese encierro emocional. “Cuando terminé esa película, era una persona diferente”, confiesa.

El actor no oculta tampoco sus heridas familiares. Habla del distanciamiento con su padre, José Carlos Encinas, a raíz de su participación en Las edades de Lulú (1990), película en la que interpretó a un personaje con una sexualidad abierta: “Se avergonzaba de mí como hijo”. La reconciliación llegó años más tarde gracias al éxito de Jamón, Jamón. Su madre, la actriz Pilar Bardem, fue un faro en su vida hasta su fallecimiento en 2021. La describe como una mujer capaz de ser “tan sensible y ligera como una mariposa, y tan feroz como un león”.